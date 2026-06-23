Российский фондовый рынок пережил самый большой обвал с 2022 года: "помогли" украинские атаки

После систематических ударов Украины и других пагубных для Кремля факторов российских фондовый рынок продемонстрировал резкое падение. По состоянию на конец июня зафиксирован самый масштабный обвал с сентября 2022 года.

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Индекс Мосбиржи 22 июня рухнул на 4,2%, опустившись до минимума с марта 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал "Агентство. Новости".

Антирекорды рынка и лидеры падения

Эксперты сходятся во мнении, что к паническим распродажам привел комплекс причин: жесткая риторика Центробанка и удары украинских беспилотников по нефтяной инфраструктуре.

Обвал затронул крупнейшие российские компании. Наиболее сильное падение на основных торгах продемонстрировали "Циан", акции которого рухнули на 13,3%, ВК – падение на 8,9%; "Роснефть" – снижение на 8,7%, "Аэрофлот" потерял 8,1%.

Исторический антирекорд обновил "Газпром". Стоимость акций одного из главных спонсоров путинской агрессии впервые с 2009 года опустилась ниже психологической отметки в 100 рублей.

Фактор украинских дронов

Главным триггером для инвесторов стало решение Банка России о снижении ключевой ставки всего на 25 базисных пунктов, что оказалось значительно скромнее ожиданий рынка. При этом Банк России дал понять, что дальнейшая траектория ставки может быть заметно выше, чем прогнозировалось ранее, из-за преобладания инфляционных рисков.

Одним из таких ключевых факторов инфляции Центробанк напрямую назвал снижение производства топлива, вызванное атаками украинских БПЛА на российские нефтеперерабатывающие заводы.

По мнению директора по стратегии инвестиционного холдинга "Финам" Ярослава Кабакова, усиление "геополитической эскалации" оказывает долгосрочное давление на рынок через механизмы денежного рынка. Аналитики подчеркнули, что инвесторы испугались, что период высоких ставок затянется надолго.

Напомним, украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам и логистике продолжают усугублять проблемы РФ с дефицитом топлива и препятствовать логистике на оккупированной территории. В связи с этим в Кремле советуют россиянам меньше пользоваться автомобилями.

Как сообщал OBOZ.UA, российские чиновники пытаются смягчить последствия бензинового кризиса, охватившего РФ. Из-за ударов Украины по нефтебазам и НПЗ на российских автозаправочных станциях все чаще отсутствует топливо, а там, где оно еще есть, фиксируется рост цен.

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