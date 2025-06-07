Хочу поддержать Гарри Каспарова в его оценке политического поведения тиражируемых определенными политическими кругами на Западе российских активистов - Юлии Навальной, Владимира Кара-Мурзы и Ильи Яшина как интеллектуального коллаборационизма. Однако в выступлениях активистов в Европейском парламенте были продемонстрированы еще и признаки очевидной человеческой глупости, и нравственного предательства.

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Потому что ничем иным, кроме как нравственным предательством нельзя назвать призыв вдовы антикоррупционного активиста Алексея Навального к европейцам отказаться от помощи Радио Свобода в пользу финансирования коллективов эмигрировавших российских медиа. И это прежде всего предательство памяти ее покойного мужа.

Предательство именно потому, что Радио Свобода не просто имело возможность, рассказывая о проектах и судьбе Навального, называть вещи своими именами и не миндальничать с деградировавшим российским обществом и криминализированной властью так, как это делали все эти годы российские медиа - от провластных до оппозиционных, но и при этим напоминало Кремлю, что за бескомпромиссными оценками его преступлений стоят не просто журналисты, но сами Соединённые Штаты Америки. И, возможно, осознание этого факта в прошлом подарило Навальному несколько дополнительных лет жизни, а его супруге - несколько лет семейного счастья.

Да, Радио Свобода финансируется Американским конгрессом. Это выдающееся изобретение американского гения: рассказывать авторитарной стране о ее собственных проблемах, подкрепляя это заинтересованностью американского народа в демократии и правде. Как можно не понимать этого и противопоставлять этот бесценный опыт российским эмигрантским проектам? Глупость, невежество или безнравственность? Не понимаю!

Зато в отношении Украины я понимаю все. Активисты и их публицистическая обслуга - от истеричного едкого Шендеровича до меланхоличной невежественной Латыниной - по-прежнему требуют спасти Украину от западных стран. Но на самом деле спасти Украину мог бы не Запад, а русский народ - если бы он был против войны! При этом именно с этого народа, с россиян активисты пытаются снять всякую ответственность за преступления Кремля - будто это не русские убивают, грабят, насилуют, бомбят, поддерживают, собирают смертоносное оружие, платят налоги на войну!

А почему? А потому что вместо того чтобы подумать о спасении собственной чести и исторической чести собственной страны все эти мелкие и неумные люди думают о фантастических выборах! Они думают не об украинцах, которые гибнут под бомбами и не о поддерживающем преступный режим российском обществе. Они думают об электорате и о бюджете. И не замечают, как жизнь в утопии приводит их к моральному краху и интеллектуальному коллаборационизму.