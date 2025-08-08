Российские компании массово сокращают зарплаты и отправляют работников в вынужденные отпуска – внешняя разведка

В России предприятия массово снижают заработные платы своим рабочим, сокращают рабочую неделю и отправляют в бесплатные отпуска. По меньшей мере шесть крупных компаний, в которых работают более 800 тысяч человек, ввели четырехдневную рабочую неделю, дополнительные выходные и "урезали" зарплаты.

Видео дня

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины. Отмечается, что к таким шагам компании прибегают из-за дефицита бюджета и снижения потребительской способности россиян.

Так, крупнейший производитель цемента в России – "Цемрос" – с 1 октября переводит предприятия и управляющие офисы на "четырехдневку" из-за падения потребления цемента. По прогнозам, производство цемента в РФ в этом году уменьшится на 7,5% – до 51,4 млн тонн. Потребление может упасть минимум на 12%.

На судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию, началось сокращение персонала. Дефицит бюджета корпорации превысил 1 триллион рублей.

Автобусостроительный завод ЛиАЗ в конце июля также перешел на четырехдневную рабочую неделю. Причиной стало падение спроса на 60%.

Ранее аналогичные решения приняли также ГАЗ, КамАЗ и ПАЗ. АвтоВАЗ рассматривает введение сокращенной недели с 29 сентября.

Также по всей России наблюдается масштабная практика скрытых простоев. Об этом свидетельствует массовая отправка работников в вынужденный отпуск. Так в Санкт-Петербурге 16% работников сообщили, что их заставляют идти в отпуск без согласия. В Москве таких случаев более 20%, в Ростовской области – более 27%.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за падения продаж, высокой ключевой ставки Центробанка РФ и конкуренции со стороны китайских брендов, "АвтоВАЗ" – крупнейший автопроизводитель России готовится перейти на четырехдневную рабочую неделю с конца сентября. Несмотря на пафосные заявления об "успешном импортозамещении", Lada не выдерживает конкуренции, на китайские авто уже приходится более 50% рынка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!