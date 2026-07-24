Ритуальные услуги стали выгодным бизнесом на фоне роста потерь армии РФ: в России резко возросло количество похоронных компаний

Рынок похоронных услуг в России стремительно растет на фоне огромных потерь, которые несет агрессор в войне против Украины.Только за первую половину 2026 года количество компаний, работающих в сфере ритуальных услуг, увеличилось более чем на 22%, а расходы россиян на похороны достигли почти 58 млрд рублей.

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Об этом пишут российские СМИ. Пропагандисты не называют главную причину такого успеха похоронного бизнеса, но приведенные ими данные российских государственных органов и аналитических сервисов говорят сами за себя.

Рынок похоронных услуг в России стремительно растет

Расходы россиян на похороны значительно выросли

По официальным данным, в январе-мае 2026 года россияне потратили на ритуальные услуги 57,8 млрд рублей. Это примерно на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Увеличилось количество ритуальных компаний

По данным Rusprofile, в январе-июне 2026 года в России было зарегистрировано 995 компаний и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является оказание ритуальных услуг. Это на 22,5% больше, чем было зарегистрировано в прошлом году за аналогичный период. Этот показатель стал максимальным за пять лет.

По состоянию на конец июня в РФ работали более 11,5 тысячи компаний и предпринимателей, занимающихся похоронными услугами. Около 81% из них составляют индивидуальные предприниматели.

Доходы похоронного бизнеса бьют рекорды

Крупнейшие государственные и частные ритуальные предприятия, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, сообщают о дальнейшем росте выручки, которая увеличилась еще на 16–22%.

Представители отрасли отмечают, что официальная статистика не отражает полной картины, ведь значительная часть расчетов в похоронном бизнесе до сих пор осуществляется наличными.

По словам экспертов, с учетом неофициальных наличных расчетов реальные объемы рынка могут превышать 250 миллиардов рублей.

Причины роста похоронной отрасли в РФ

Несмотря на то, что российские власти продолжают скрывать полную статистику потерь в войне и больше не публикуют статистических данных о смертности в стране, рост похоронной отрасли происходит именно на фоне полномасштабного вторжения в Украину, которое приводит к постоянному увеличению числа погибших российских военных.

В то же время в самой России объясняют увеличение количества новых компаний выходом бизнеса из теневого сектора. По словам пропагандистов, всё больше предпринимателей официально регистрируют свою деятельность, чтобы легально получать бюджетные компенсации, работать через безналичные расчеты и соответствовать новым требованиям контролирующих органов.

Еще одним фактором называют обновление налогового законодательства РФ. С начала 2026 года был существенно снижен порог годовой выручки, позволяющий работать без уплаты НДС. Из-за этого часть предпринимателей начала разбивать бизнес на несколько отдельных компаний или регистрировать новых индивидуальных предпринимателей, чтобы сохранить налоговые льготы.

Именно этим российские источники частично объясняют рекордный рост количества новых участников рынка.

В то же время они отмечают, что из-за инфляции, подорожание материалов, логистики и снижение платежеспособности населения многие россияне всё чаще выбирают самые дешёвые варианты захоронения, отказываясь от дорогих церемоний, гранитных памятников и других дополнительных услуг.

Однако даже несмотря на такую экономию со стороны российских граждан, прибыльность похоронного бизнеса стремительно растет по очевидным причинам – колоссальные потери РФ в войне против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Крыму не хватает мест для захоронения, из-за чего кладбища массово расширяют или планируют увеличить свои площади. Это происходит на фоне заявлений российских властей о якобы снижении смертности на полуострове.

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