Количество россиян, выступающих за проведение мирных переговоров с Украиной, обновило рекорд: что показал опрос

Количество россиян, которые поддерживают проведение мирных переговоров с Украиной, достигло нового рекордного уровня – 67%. В течение последнего месяца этот показатель вырос на 6%, тогда как сторонников продолжения войны стало меньше.

В то же время большинство населения все меньше интересуется войной, которая превратилась в надоевший фоновый "сериал". Об этом свидетельствует социологический опрос Левада-Центр.

Так, 67% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной, что на 6% больше, чем в предыдущем месяце. Доля тех, кто поддерживает продолжение войны, снизилась на 5% и сейчас составляет 24%.

Социологи также отмечают серьезный спад интереса к конфликту: 56% россиян заявили о своей индифферентности в отношении "специальной военной операции". Среди них 35% следят за событиями "без особого внимания", а 21% – вообще не следят.

Аналитики объясняют такую смену настроений длительной усталостью от войны. Для большинства граждан она превратилась в надоевший сериал, который они хотели бы переключить, однако ежедневная пропаганда и информационные потоки не дают этого сделать.

Это подтверждается низкой готовностью россиян отправлять членов семьи на фронт. Даже несмотря на усилия пропаганды, реальные потери и удары внутри России постепенно формируют более критическое отношение общества к войне.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство украинцев скептически оценивают перспективы нынешних мирных переговоров с Россией. 70% опрошенных не верят, что они приведут к устойчивому миру, и только четверть имеют противоположное мнение. В то же время готовность к территориальным компромиссам существенно зависит от конкретики относительно гарантий безопасности со стороны Запада.

