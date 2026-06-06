Взрывная ночь: в Тюмени загорелся один из крупнейших НПЗ России. Фото и видео

В Тюмени (Россия) возник масштабный пожар на "Антипинском НПЗ". Объект является одним из крупнейших частных нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора.

Видео дня

По предварительным данным причиной возгорания стало нарушение технологического процесса. Об этом сообщают Telegram-канал "Exilenova+" и местные паблики.

Что известно о пожаре

Информация о пожаре на нефтеперерабатывающем объекте в городе Тюмень появилась утром, 6 июня.

Возгорание произошло на одной из установок системы очистки. Вероятно, причиной пожара могло стать нарушение технологического процесса.

Поскольку инцидент произошел на территории промышленного предприятия, пожару присвоили повышенный уровень сложности. К ликвидации огня привлечены несколько пожарно-спасательных подразделений.

В то же время местные власти официально заявили, что информация о якобы атаке беспилотника не соответствует действительности.

Что известно об "Антипинском НПЗ"

Антипинский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых промышленных предприятий региона и входит в число крупнейших частных НПЗ России. Предприятие расположено в промышленной зоне вблизи микрорайона Антипино, более чем в 2000 километрах от границы с Украиной.

Проектная мощность завода превышает 9 миллионов тонн нефти в год. Предприятие специализируется на производстве бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, которые поставляются на внутренний рынок РФ.

Напомним, в октябре украинские дроны долетали на НПЗ в Тюмени. Местные власти сообщали, что три беспилотника якобы обнаружили и обезвредили на территории предприятия в микрорайоне Антипино. Там также утверждали, что взрывов и горения не было, а все предприятия района работали в штатном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 6 июня дроны атаковали Ленинградскую область РФ. В Кронштадте могли быть атакованы военный порт и местный морской завод, в районе предприятия вспыхнул пожар, а город закрыли на въезд и выезд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!