Путин запретил надевать часы на встречи с ним: боится переворота

Еще в начале мая европейская разведка обнародовала данные об усилении мер безопасности вокруг главаря Кремля Владимира Путина. В частности, разведчики сообщали, что людям, которые работают рядом с Путиным, запретили пользоваться мобильными телефонами, а другая их оргтехника должна быть без доступа к интернету. А теперь выяснилось, что во время встреч с диктатором запрещено иметь часы на руке.

Видео дня

Причем даже неважно – электронные это часы, или обычные механические. Дело в том, что Путин "патологически опасается" покушения, организации переворота и т.д., отмечают российские оппозиционные издания.

Что не так с часами

Как выяснилось, запрет на наручные часы на встречах с Путиным начал действовать "в середине апреля". Об этом рассказывают "источники, знакомые с ситуацией".

"Телефоны нельзя давно, теперь к этим требованиям добавились и часы, как электронные, так и механические", – приводят издание слова одного из таких источников.

На фотографиях ниже можно увидеть, что на руках чиновников, которые встречаются с Путиным, действительно нет часов. Самого главаря Кремля это "правило" не касается.

А о том, что это не прихоть самих чиновников, и на других встречах они все всегда щеголяют ценными часами, свидетельствуют другие фотографии.

Кого касается запрет

Новые жесткие требования не касаются ближайшего окружения кремлевского диктатора – "то есть людей, которые давно знакомы с российским автократом, которым он доверяет", уточняют источники оппозиционных изданий.

"Телефоны они тоже сдают, но история с часами их не касается, по крайней мере пока. Да мелким сошкам уже вообще ничего нельзя", – рассказывают источники.

"Телефоны сдают все, не говоря уже о планшетах и ноутбуках. Только бумажки, только распечатанные презентации. Такие требования безопасности", – добавляют они.

Внезапная смерть Путина

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который прибыл в Кремль на праздники 9 мая, до так называемого "парада победы" на Красной площади так и не добрался. Но он пообщался с российским диктатором и посетил кремлевский прием, где ему даже налили "100 фронтовых грамм". К сожалению, на фотографиях, которые вы можете просмотреть здесь, не видно, есть ли часы у словака.

Хотя не факт, конечно, что Фицо видел реального Путина, а не двойника.

Так или иначе, но внезапная смерть Путина по крайней мере России не принесет стабильности, а наоборот – повлечет хаос и борьбу за власть внутри страны. Эксперты предупреждают, что нынешняя политическая система РФ слишком зависит от одного человека, поэтому его исчезновение создаст "серьезные риски".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!