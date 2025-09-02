Типичная оговорка по Фрейду. Путин чувствует себя затравленным и боится за свою жизнь. Нормальный человек обычно отвечает на дежурный вопрос: "Как вы поживаете?" — чем-то типа: всё "хорошо", "нормально", "по-разному" или "ок". Только участник ежедневных мясных штурмов, заказанный конкурентами мафиози, смертельно больной или другой человек, ежеминутно ощущающий реальную угрозу своей жизни, может ответить на такой вопрос так, как Путин ответил сегодня Фицо:— "Если я жив, то это уже хорошо".

Кто может угрожать жизни Путина? Внешние враги — вряд ли. Европейцы не только не в состоянии, но и морально не готовы его устранить. Американцы при Трампе — тоже. Украина, к сожалению, пока не имеет таких возможностей и технологий. Путин, вероятно, боится не только внешних врагов, но прежде всего своих приближенных. Если диктатор на дежурный вопрос "Как дела?" отвечает "Жив — уже хорошо", значит, он в любой момент ожидает нож в спину от собственного окружения.