Путин уволил главкома сухопутных войск РФ: что известно о его новом назначении

Российский диктатор Владимир Путин уволил командующего сухопутными войсками вооруженных сил РФ Олега Салюкова. Последний отныне будет заместителем бывшего министра обороны России Сергея Шойгу.

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Об этом сообщили российские пропагандисты из кремлевского пула. Хотя они демонстрируют соответствующий документ, среди кремлевских приказов в открытом доступе его пока нет.

Салюков станет уже третьим заместителем секретаря совета безопасности РФ Шойгу (напомним, что последнего уволили из оборонного ведомства еще в мае 2024 года).

Кто займет должность главкома сухопутных войск, также пока не сообщается.

70-летний Олег Салюков из Саратова был главнокомандующим сухопутными войсками оккупантов с мая 2014 года. С января 2023 года стал заместителем командующего объединенной группировки войск российских захватчиков в Украине.

Кстати, по закону страны-агрессора, он должен уйти с военной службы, поскольку ему уже исполнилось 70 лет.

Возможно, Салюков еще немного помнит советскую Украину – с 1977 года он служил в Киевском военном округе.

Этот российский генерал находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады и других стран.

Сам Салюков в первую очередь известен по парадам в Москве. А его невестка Дина Салюкова владеет креативным агентством HQ Agency и устраивает "патриотические" мероприятия. Среди ее постоянных клиентов российское минобороны, мэрия Москвы и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, российский спортивный комментатор, "любимец Путина" Дмитрий Губерниев раскритиковал призывы в Госдуме отказаться от трансляций в России матчей чемпионата мира по хоккею, проходящего в Швеции и Дании (Россия и Беларусь отстранены от участия в соревнованиях).

Это тот Губерниев, который в марте-2022 вел Z-концерт в Лужниках в поддержку войны в Украине, за что получил неофициальное звание любимого конферансье диктатора Владимира Путина.

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