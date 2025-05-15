Любимый конферансье Путина устроил бунт в России из-за чемпионата мира по хоккею

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал призывы отказаться от трансляций матчей чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции и Дании. Россия и Беларусь не участвуют в турнире из-за продолжающегося отстранения.

Видео дня

Несколько дней назад двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов возмутился трансляцией мундиаля в РФ. По его словам, показывать турнир, от которого были отстранены российские и белорусские команды, – это проявление неуважения к своим.

Губерниев в резкой форме выразил несогласие с мнением парламентария, заявив, что подобный подход приведёт к изоляции и деградации спортивной культуры в стране.

"Если мы хотим регрессировать и чтобы наши дети вообще не видели хороший хоккей мирового уровня — продолжайте в том же духе", — заявил комментатор "Матч ТВ". Он сравнил идею бойкота с отказом от зарубежной литературы и кино, и обвинил инициаторов во вредительстве.

Вместо борьбы с трансляциями, Губерниев предложил направить усилия на реальную поддержку отечественных спортсменов. "Не надо нас учить родину любить — лучше помогите материально спортсменам", — добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Вячеслав Фетисов впал в ярость после того, как стало известно о том, что сборная Франции заменит россиян на хоккейном турнире Игр-2026.

Напомним, что Губерниев в марте-2022 вел Z-концерт в Лужниках в поддержку войны в Украине, за что получил неофициальное звание любимого конферансье диктатора Владимира Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!