Российский диктатор Владимир Путин 8 декабря подписал указ о призыве россиян, находящихся в запасе, на военные сборы в 2026 году. Документ охватывает несколько силовых ведомств и распространяется на граждан резерва по всей территории РФ.

Информацию обнародовали российские государственные медиа, которые ссылаются на официально опубликованный указ. В тексте документа указано: "Предусматривается призыв граждан РФ, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии, спасательных формированиях, органах госохраны и ФСБ".

Указ вступает в силу со дня обнародования.

Перспектива развертывания

Решение Кремля дополняет общую тенденцию к расширению мобилизационных ресурсов. Несмотря на экономические риски, Москва продолжает увеличивать оборонные расходы. В медиа уже упоминали, что Путин планирует направить на силовой блок почти 40 процентов бюджета в 2024–2026 годах. Это, возможно, отражает намерение власти поддерживать долгосрочное военное давление на Украину. Некоторые эксперты даже предполагают, что такие сборы могут служить подготовительным этапом к дальнейшим волнам мобилизации, хотя Кремль традиционно избегает подобных формулировок.

При просмотре российских аналитических площадок складывается впечатление, что и сами авторы там не всегда понимают логику кремлевского режима. Но все же они признают: резервисты остаются ключевым ресурсом в планировании длительных боевых действий.

Распределение обязанностей

Указ поручает федеральному правительству и региональным исполнительным органам обеспечить все организационные этапы: от оповещения резервистов до проведения самих сборов. В документе не уточняют точные даты или продолжительность учебных программ, однако предыдущие российские практики предусматривали периоды от нескольких недель до двух месяцев.

Сборы должны охватить структуры разного подчинения – вооруженные силы, нацгвардию, спасательные формирования МЧС, ФСБ и госохрану. Такой широкий перечень свидетельствует, что Кремль стремится синхронизировать подготовку резерва для всех секторов силового блока. Отдельные российские экономисты уже отмечают, что массовые отрывы людей от работы в 2026 году могут создать проблемы для промышленности, хотя публично эти риски власти не признают.

