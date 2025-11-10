Путин может 'списать' Лаврова после дипломатического провала – Forbes

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году кадровые решения диктатора Владимира Путина – назначения, увольнения, перестановки и понижения – тщательно анализируются западными экспертами. Очередной фигурой для обсуждения стал глава МИД РФ Сергей Лавров, который может оказаться на грани отставки.

Об этом заявил старший вице-президент Американского совета по внешней политике Илан Берман. В своем материале для американского издания Forbes он объяснил, почему Лавров якобы теряет позиции в Кремле и как это связано с последними провалами Москвы на международной арене.

Признаки отстранения дипломата

Берман подчеркнул, что Лавров много лет был верным исполнителем политической линии Путина, продвигая его идеологию за пределами РФ. Однако в последнее время дипломат исчез из публичного пространства.Его не было на заседании Совета безопасности России 5 ноября – официально "по соглашению сторон".

Кроме того, по данным Forbes, Лаврова не включили в состав делегации, которая будет представлять Россию на саммите G20 в Южной Африке в конце ноября. Возглавит ее менее влиятельный чиновник – заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.

В Кремле уверяют, что слухи о немилости Лаврова безосновательны. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "в этих сообщениях нет ни капли правды", подчеркнув, что глава МИД "продолжает выполнять свои обязанности".

Провал переговоров с США

По мнению Бермана, решающим моментом могла стать неудачная дипломатическая миссия Лаврова в отношениях с Вашингтоном. После встречи Дональда Трампа и Путина на Аляске в августе Лавров пытался согласовать следующую встречу в Будапеште, но эти переговоры завершились провалом.

Из-за этого планы Кремля по "замораживанию" американской позиции в войне против Украины оказались под угрозой. Как отметил эксперт, в Москве опасаются, что администрация Трампа может потерять терпение и начать поддерживать европейские инициативы по укреплению украинской обороны.

"Если США пойдут по этому пути, для Путина последствия могут быть катастрофическими", – подытожил Берман.

Возможные последствия для Кремля

По оценкам аналитиков, любые перестановки в правительстве РФ сегодня имеют политический подтекст – это способ Путина продемонстрировать контроль и найти "виновных" за провалы. Лавров, находящийся в должности уже более 20 лет, может стать очередной жертвой этой логики.

Некоторые западные обозреватели предполагают, что отставка министра стала бы сигналом для дипломатического перезапуска Москвы, хотя пока признаков такого сценария нет.

Напряжение в отношениях с Вашингтоном

Берман отметил, что в последнее время США активизировали сотрудничество со своими европейскими союзниками, особенно со странами, которые граничат с Россией и стремятся усилить собственную оборону от потенциальной агрессии Москвы. Для российского МИДа это стало серьезным вызовом: сдержать такой процесс было одной из главных задач Сергея Лаврова. Однако, как подчеркнул эксперт, он все чаще демонстрирует бессилие перед растущей изоляцией Кремля.

Сам Лавров пытался сохранить видимость диалога с США, заявив о готовности встретиться с госсекретарем Марко Рубио. В то же время он подчеркнул, что Россия "не откажется от своих основных условий" прекращения войны против Украины, добавляя, что поддерживает регулярные телефонные контакты с американской стороной.

Дипломат также уточнил, что договоренности, которых достигли Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа на Аляске, основываются на предыдущих требованиях Кремля от июня 2024 года и идеях спецпредставителя США Стива Уиткоффа.

Как писал OBOZ.UA, в РФ прокомментировали возможность встречи российского диктатора Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом и отметили, что такая встреча гипотетически возможна. Однако Москва считает, что Путину и Трампу пока незачем встречаться.

