Диктатор Владимир Путин во время выступления на коллегии ФСБ поручил спецслужбе гарантировать "защиту" предстоящих выборов в Госдуму. В Службе внешней разведки Украины заявили, что фактически речь идет о предоставлении силовикам полномочий для подавления любого инакомыслия перед голосованием.

Выборы в Государственную думу должны состояться в сентябре 2026 года. Об этом сообщает СВР Украины.

Формально в выступлении Путина речь шла о вопросах внутренней безопасности, противодействии терроризму и якобы деятельности украинских спецслужб. Однако центральным тезисом стало требование обеспечить "суверенность" избирательного процесса – формулировка, которая в российской политической практике означает полный контроль над результатами голосования.

Путин также заявил о росте "преступлений террористической направленности", традиционно возложив ответственность на Киев и его "зарубежных кураторов". На этом фоне он анонсировал расширение полномочий ФСБ и усиление координации с минобороны, росгвардией и МВД – фактически речь идет о консолидации силового блока накануне избирательной кампании.

В речи он упомянул о киберугрозах, санкционном давлении и проблемах с использованием государственного оборонного заказа. В СВР отмечают, что такая риторика в очередной раз воспроизводит нарратив "осажденной крепости", который Кремль использует для оправдания усиления репрессивных механизмов и внутреннего контроля.

