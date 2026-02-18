Путин более 10 дней не появлялся перед телекамерами: куда делся диктатор и что его выдало
5 февраля 2026 года диктатор Владимир Путин выступил на церемонии открытия года единства народов России в Москве. После этого он провел два рабочих заседания в Кремле, но с тех пор лично не появлялся перед камерами в течение 11 дней.
Расследовательский проект "Система" выяснил, что администрация президента перешла на публикацию так называемых "консервов" – заранее записанных встреч. Журналисты отметили: "Растения так не умеют – это Кремль публикует "консервы"". По их данным, в 2026 году уже зафиксировали не менее 18 таких записей.
Признаки записей
"Консервами" называют видео встреч президента с чиновниками, политиками или бизнесменами, которые снимают заранее и сохраняют до нужного момента. Когда глава государства находится в отпуске, болеет или работает без публичности, пресс-служба публикует эти записи как якобы текущие события. Лояльные медиа распространяют их как новости дня.
Проект "Система" ранее уже разоблачал такие записи по визуальным деталям в кабинете Путина. Речь шла о расположении книг и канцелярии, а также об отсутствии новогодней елки в кабинете через несколько дней после ее появления.
В 2026 году журналисты продолжили фиксировать подобные индикаторы.
Доказательство № 1: Биологические часы в горшке
Одним из признаков стали комнатные растения в кабинете. В углах стоят две аглаонемы – популярные декоративные растения. Зимой один из листьев справа начал желтеть, а затем другие листья отросли и вышли за пределы горшка.
Журналисты заметили пожелтевший лист на видео встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и председателем Федерации еврейских общин Александром Бородой 28 января. На кадрах встречи с руководителем компании "Мантера" Александром Ткачевым 6 февраля лист выглядел еще более увядшим, а растение – более разросшимся.
Впрочем, на большинстве видео, обнародованных с 9 февраля, аглаонема выглядела "обновленной" – без желтых листьев и с меньшим размером. По заключению расследователей,это свидетельствует об использовании ранее отснятых материалов.
Исключением стала встреча с вице-премьером Татьяной Голиковой. На этих кадрах снова видно увядший лист. Но журналисты обратили внимание на другую деталь – маникюр чиновницы.
Доказательство № 2: Маникюр Голиковой
10 февраля Кремль сообщил о встрече Путина с Голиковой. На видео ее ногти окрашены в пыльно-розовый цвет. При этом на публичных мероприятиях за день до этого и на следующий день она появлялась с более ярким оттенком розового. Такой же пыльно-розовый маникюр она носила в начале февраля 2026 года.
Кроме того, на видео этой встречи Путин несколько приглушенно произносит звук "с". Подобную особенность зафиксировали и во время его публичного выступления 5 февраля. На других записях, обнародованных с 9 по 17 февраля, дикция звучит привычно.
По подсчетам "Системы", в феврале 2026 года в список вероятных "консервов" вошли:
- встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным 9 февраля,
- вице-премьером Татьяной Голиковой 10 февраля,
- главой Северной Осетии Сергеем Меняйло 11 февраля,
- руководителем Росимущества Вадимом Яковенко 12 февраля,
- протоиереем Александром Ткаченко 13 февраля,
- главой Орловской области Андреем Кличковым 16 февраля
- главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым 17 февраля.
Исчезновение Путина совпало с семейным событием. В середине февраля день рождения отмечал его старший сын Иван.
18 февраля российский диктатор планирует провести совещание с членами правительства и принять участие в заседании Агентства стратегических инициатив в формате видеосвязи. Также на этой неделе запланировано его участие в совещании судей.
