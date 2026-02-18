Путин более 10 дней не появлялся перед телекамерами: куда делся диктатор и что его выдало

5 февраля 2026 года диктатор Владимир Путин выступил на церемонии открытия года единства народов России в Москве. После этого он провел два рабочих заседания в Кремле, но с тех пор лично не появлялся перед камерами в течение 11 дней.

Расследовательский проект "Система" выяснил, что администрация президента перешла на публикацию так называемых "консервов" – заранее записанных встреч. Журналисты отметили: "Растения так не умеют – это Кремль публикует "консервы"". По их данным, в 2026 году уже зафиксировали не менее 18 таких записей.

Признаки записей

"Консервами" называют видео встреч президента с чиновниками, политиками или бизнесменами, которые снимают заранее и сохраняют до нужного момента. Когда глава государства находится в отпуске, болеет или работает без публичности, пресс-служба публикует эти записи как якобы текущие события. Лояльные медиа распространяют их как новости дня.

Проект "Система" ранее уже разоблачал такие записи по визуальным деталям в кабинете Путина. Речь шла о расположении книг и канцелярии, а также об отсутствии новогодней елки в кабинете через несколько дней после ее появления.

В 2026 году журналисты продолжили фиксировать подобные индикаторы.

Доказательство № 1: Биологические часы в горшке

Одним из признаков стали комнатные растения в кабинете. В углах стоят две аглаонемы – популярные декоративные растения. Зимой один из листьев справа начал желтеть, а затем другие листья отросли и вышли за пределы горшка.

Журналисты заметили пожелтевший лист на видео встречи с главным раввином России Берлом Лазаром и председателем Федерации еврейских общин Александром Бородой 28 января. На кадрах встречи с руководителем компании "Мантера" Александром Ткачевым 6 февраля лист выглядел еще более увядшим, а растение – более разросшимся.

Впрочем, на большинстве видео, обнародованных с 9 февраля, аглаонема выглядела "обновленной" – без желтых листьев и с меньшим размером. По заключению расследователей,это свидетельствует об использовании ранее отснятых материалов.

Исключением стала встреча с вице-премьером Татьяной Голиковой. На этих кадрах снова видно увядший лист. Но журналисты обратили внимание на другую деталь – маникюр чиновницы.

Доказательство № 2: Маникюр Голиковой

10 февраля Кремль сообщил о встрече Путина с Голиковой. На видео ее ногти окрашены в пыльно-розовый цвет. При этом на публичных мероприятиях за день до этого и на следующий день она появлялась с более ярким оттенком розового. Такой же пыльно-розовый маникюр она носила в начале февраля 2026 года.

Кроме того, на видео этой встречи Путин несколько приглушенно произносит звук "с". Подобную особенность зафиксировали и во время его публичного выступления 5 февраля. На других записях, обнародованных с 9 по 17 февраля, дикция звучит привычно.

По подсчетам "Системы", в феврале 2026 года в список вероятных "консервов" вошли:

встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным 9 февраля,

вице-премьером Татьяной Голиковой 10 февраля,

главой Северной Осетии Сергеем Меняйло 11 февраля,

руководителем Росимущества Вадимом Яковенко 12 февраля,

протоиереем Александром Ткаченко 13 февраля,

главой Орловской области Андреем Кличковым 16 февраля

главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым 17 февраля.

Исчезновение Путина совпало с семейным событием. В середине февраля день рождения отмечал его старший сын Иван.

18 февраля российский диктатор планирует провести совещание с членами правительства и принять участие в заседании Агентства стратегических инициатив в формате видеосвязи. Также на этой неделе запланировано его участие в совещании судей.

