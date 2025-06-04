'Прямые поставки с чемоданчика'? В России выпустили свечи с 'запахом Путина': сеть взорвалась комментариями

Гражданам России предлагают купить в интернете свечи с "ароматом" диктатора Владимира Путина. Россиянам, жаждущим почувствовать в своем доме "запах" главаря Кремля, придется раскошелиться на 549 рублей.

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В сети предположили, что россияне будут удивлены, когда их дома наполняться "ароматами" содержимого чемоданчика Путина. Комментариями о странном предложении на маркетплейсе люди поделились в социальной сети Х.

На российском маркетплейсе Wildberries свечи с запахом Путина начали продавать относительно недавно. Россиянам предлагают приобрести свечи под названиями "Аромат Путин Black Vanilla" и "Аромат Путин Dark Amber".

Гражданам РФ рассказывают, что свеча будет наполнять дом "ароматами" диктатора в течение 25 часов. Также продавец утверждает, что ароматизированная интерьерная свеча ручной работы изготавливается из натурального воска. При этом производитель не уточняет, какие компоненты использовались для воссоздания "запаха" Путина.

В соцсети предположили, что россиянам, которые захотят купить такие свечи, стоит быть готовыми почувствовать дома "ароматы" из чемоданчика Путина. Стоит отметить, что на всех мероприятиях за диктатором РФ ходит человек с чемоданов, в том числе, даже в туалет. По одной из версий, ближайшее окружение Путина собирает его экскременты, пытаясь таким образом не допустить никого до информации о настоящем состоянии здоровья Путина.

Стоит отметить, что кроме "запаха" Путина россиянам за 549 рублей предлагают купить свечи с "запахом патриотизма" и "ароматами эстетики России". Судя по этикетке на свече, "патриотизм" для россиян пахнет войной и разрушенными городами, а "эстетику России" ассоциируют со старыми советскими многоэтажками и серыми дворами.

Впрочем, тем гражданам РФ, которым "запаха" Путина дома будет недостаточно, предлагают еще один изощренный вид фетиша. Российские маркетплейсы кроме свечей продают ароматизаторы с Путиным в авто. При этом производитель не уточняет, каким именно запахом наполнится транспортное средство.

Ранее сообщалось, что идея личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина пока выглядит абсолютно нереалистичной. Российский диктатор не готов к конструктивному диалогу, а сам формат переговоров напоминал бы "разговор слепого с глухим".

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