Проснулись? В МИД России заявили, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном должно учитывать мнение Москвы

Несмотря на то, что Азербайджан и Армения заключили мирное соглашение в США и при личном посредничестве американского президента, страна-агрессор Россия решила себе приписать "центральную роль в мирном урегулировании". Только через сутки появилась реакция МИД России на событие, где довольно непоследовательно заявили, что окончательное урегулирование должно учитывать мнение Кремля.

Видео дня

По крайней мере, об этом говорится в официальном комментарии представительницы МИД РФ Марии Захаровой. По ее словам, только благодаря "активному вмешательству" Москвы в ноябре 2020 года удалось достичь прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта – и именно это якобы стало отправной точкой нынешнего этапа нормализации отношений двух стран.

Интересно, что Захарова в целом признала позитивной встречу лидеров Армении и Азербайджана в Вашингтоне, но отметила, что "при этом до последнего времени Баку и Ереван предпочитали вести диалог напрямую, без внешней помощи".

Представительница МИД РФ также подчеркнула, что наиболее эффективным путем решения проблем Южного Кавказа является поиск решений самими странами региона, при поддержке их соседей России, Ирана и Турции. Она отметила, что примирение между Арменией и Азербайджаном должно вписываться в более широкий региональный контекст, основываться на балансе интересов сторон и соблюдении приоритетов как самих стран, так и их ближайших соседей.

Также интересно, что довольно сдержанная реакция Москвы на мирное соглашение Азербайджана и Армении появилась только после реакции Ирана – напомним, что последний готов блокировать главный пункт мирного соглашения стран даже без помощи своего союзника России. Именно такое заявление сделал советник аятоллы Ирана по вопросам безопасности Али Акбар Велаяти.

Что предшествовало

Руководство Армении и Азербайджана, при посредничестве президента США, заключило мирное соглашение. Одним из главных пунктов этого соглашения является открытие Зангезурского коридора – логистического путепровода между Азербайджаном и ее Нахичеванской автономией через территорию Армении.

Работа Зангезурского коридора была условием мирных соглашений после обеих карабахских войн. Однако ранее на развитие такого путепровода не соглашалась Армения.

Считается, что новое мирное соглашение и открытие Зангезурского коридора (если, конечно, оно состоится) является личной заслугой американского президента Трампа. Причем в соглашении указано, что права на управление путепроводом в течение 99 лет будет принадлежать США.

Именно поэтому Армения и Азербайджан назвали будущий путепровод "Путь Трампа" (по словам самого американского президента, он этого не просил, но ему приятно).

Почему Иран против

Так или иначе работающий Зангезурский коридор соединит Азербайджан и Нахичевань, минуя Иран и Россию. Также он соединит Турцию с остальным тюркским миром (поэтому Турция является самой большой сторонницей концепции такого коридора).

Зангезурский коридор одновременно расширяет турецкое влияние в регионе, и сужает иранское, так как прекращает любые перспективы участия этой исламской страны в перевозках с Востока на Запад. А указанные условия мирного соглашения еще и навязывают присутствие США в регионе.

Именно поэтому Иран "всегда выступал против" Зангезурского коридора, заявил Веялати.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!