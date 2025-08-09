'Путь Трампа': что известно Зангезурский коридор, управление которым на 99 лет получат США

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян, при посредничестве американского президента Дональда Трампа, подписали историческое трехстороннее мирное соглашение. В соглашении, среди прочего, отмечается, что часть участка Зангезурского коридора будет передана под управление американской компании.

Речь идет не обо всем коридоре, а лишь его часть, проходящая через территорию Армении. Указанные четыре десятка километров, которые в мирном соглашении Азербайджана и Армении названы "Путем Трампа", отойдут США не навсегда, а лишь на 99 лет.

Сам американский президент заявил, что "Путь Трампа" позволит Азербайджану получить доступ к своему эксклаву Нахичевани "при полном уважении к суверенитету Армении". По его словам, "Армения устанавливает исключительное партнерство с США для развития" этой части Зангезурского коридора.

"Я не просил об этом, но для меня большая честь, что маршрут назван в мою честь", – сказал лидер США.

Что такое Зангезурский коридор

Пока термин "Зангезурский коридор" является лишь концепцией транспортного коридора, однако ей уже более 40 лет. Смысл такого коридора в беспрепятственном доступе Азербайджана к своей Нахичеванской автономии без армянских границ и пограничников, без контрольно-пропускных пунктов и тому подобное.

В более широком смысле это геополитический коридор через провинцию Сюник в Армении, который может соединить Турцию с остальным тюркским миром, тем самым "объединяя его". Именно поэтому концепцию Зангезурского коридора наиболее активно пропагандировали Азербайджан и Турция.

История концепции коридора

Сама терминология, а также потенциальные маршруты и виды транспортного сообщения были впервые предложены после окончания Первой карабахской войны (1989 – 1994 гг). После Второй карабахской войны (2020 г.) концепция Зангезурского коридора была главным тезисом мирного соглашения Армении и Азербайджана.

Азербайджан еще раньше инициировал строительные проекты на своей территории, представляя их как часть реализации "Зангезурского коридора". Однако в Армении до последнего времени были против такого коридора.

Во время переговоров 2021 года Армения впервые выразила готовность участвовать в восстановлении железнодорожных сообщений советских времен, которые соединяли Азербайджан и Нахичевань.

Но коридор оставался нереализованной концепцией до сегодняшнего дня.

Зачем это США

Заинтересованность Трампа в работе коридора заключается не в бизнес-сфере, как может показаться. В первую очередь это весомый рычаг влияния на Иран. Это можно понять, если более внимательно посмотреть на карту. Дело в том, что для Ирана 43-километровый коридор через армянскую провинцию Сюник является основой его стратегических расчетов.

Незаинтересованность Тегерана в создании "Зангезурского коридора" очевидна: коридор расширяет турецкое влияние в регионе и может привести к прямому присутствию США. Наибольшее беспокойство в Иране заключается в том, что такой коридор раз и навсегда положит конец любым перспективам участия этой исламской страны в перевозках с Востока на Запад.

Еще одна весомая причина

Аналитики считают, что для Вашингтона этот проект является попыткой занять определенные политические позиции в регионе, поскольку российское влияние на Армению и Азербайджан постоянно уменьшается – из-за ухудшения отношений между Москвой и Баку и Ереваном.

Наиболее интересный вопрос – это железная дорога. Дело в том, что железнодорожными сетями Армении управляет РФ. Санкции – и американские, и европейские – якобы делают невозможным вмешательство американских компаний в деятельность "Зангезурского коридора". Хотя, с другой стороны, Трамп уже давно хочет как-то избавиться от санкций против России...

Как сообщал OBOZ.UA, в июне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что целью его страны является подписание мирного соглашения с Азербайджаном до конца 2025 года. После этого можно будет распустить переговорные структуры, созданные в формате Минской группы ОБСЕ.

