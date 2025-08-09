С Россией или без: Иран пригрозил заблокировать 'Дорогу Трампа' через Армению

Так называемый "Путь Трампа" – Зангезурский коридор Азербайджана в Нахичевань через территорию Армении – ставит под угрозу собственную безопасность соседнего Ирана, всю региональную безопасность, и вообще угрожает геополитическими изменениями в регионе. Поэтому Иран заблокирует развитие такого коридора.

Более того, Иран готов блокировать "Путь Трампа" даже без помощи своего союзника России. Такое заявление сделал советник аятоллы Ирана по вопросам безопасности Али Акбар Велаяти.

Туманная угроза Веялати осталась без подробностей – иранец лишь пригрозил смертью тем, кто осмелится воспользоваться Зангезурским коридором. Однако советник аятоллы намекнул на военное противостояние, заявив, что военные учения на северо-западной границе Ирана и проводились, чтобы "продемонстрировать готовность заблокировать" коридор.

"Трамп считает, что Кавказ является недвижимостью, которую он может сдать в аренду на 99 лет. Этот проход не станет воротами для наемников Трампа – скорее он станет их кладбищем. С Россией или без нее мы мы будем защищать безопасность Южного Кавказа", – сказал Веялати.

Что предшествовало

Руководство Армении и Азербайджана, при посредничестве президента США, заключило мирное соглашение. Одним из главных пунктов этого соглашения является открытие Зангезурского коридора – логистического путепровода между Азербайджаном и ее Нахичеванской автономией через территорию Армении.

Работа Зангезурского коридора была условием мирных соглашений после обеих карабахских войн. Однако ранее на развитие такого путепровода не соглашалась Армения.

Считается, что новое мирное соглашение и открытие Зангезурского коридора (если, конечно, оно состоится) является личной заслугой американского президента Трампа. Причем в соглашении указано, что права на управление путепроводом в течение 99 лет будет принадлежать США.

Именно поэтому Армения и Азербайджан назвали будущий путепровод "Путь Трампа" (по словам самого американского президента, он этого не просил, но ему приятно).

Почему Иран против

Так или иначе работающий Зангезурский коридор соединит Азербайджан и Нахичевань, минуя Иран и Россию. Также он соединит Турцию с остальным тюркским миром (поэтому Турция является самой большой сторонницей концепции такого коридора).

Зангезурский коридор одновременно расширяет турецкое влияние в регионе, и сужает иранское, так как кладет конец любым перспективам участия этой исламской страны в перевозках с Востока на Запад. А указанные условия мирного соглашения еще и навязывают присутствие США в регионе.

Именно поэтому Иран "всегда выступал против" Зангезурского коридора, заявил Веялати.

По словам советника аятоллы, этот коридор является "политическим сговором, а не просто торговым проходом", и "предоставит НАТО возможность занять позицию гадюки между Ираном и Россией".

