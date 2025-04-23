Х**лономика

Видео дня

Проблемы в бюджете Ху*лостана продолжают расти с каждым днем. К сожалению, они многое засекретили в своей отчетности и многое исказили, но общая картина все же вырисовывается.

Далее текст на языке оригинала.

Отже, проблеми з бюджетом:

– Перша проблема – ціна на нафту. Вона набагато менша, аніж закладали в бюджеті на 2025 рік. Пишуть, що через низьку ціну бюджет може недоотримати до 30% запланованих прибутків. Але це в валюті. В рублях – все ще гірше. Бо є

– друга проблема – дорогий рубль. Курс рубля до долара десь 80-81. А в бюджеті закладено більше 95. Крєпкій рубль б’є по експортерах. Їх прибутки зменшуються. А це призводить до зменшення податкових відрахувань до бюджету. А потужний рубль – це наслідок

– третьої проблеми – в п*д*рів зараз величезний дисбаланс між імпортом та експортом. Тобто експортують вони значно більше, аніж імпортують. Відповідно в країні надлишок валюти. А імпорт падає в тому числі через зниження попиту на так звані товари тривалого використання (від смартфона та праски, до автомобіля). Бо і людей проблеми з грошима. А це призводить до

– четвертої проблеми – кризи торгівельних мереж, які торгують такими товарами. Вони опинилися на грані банкрутства. Дрібні регіональні мережі вже почали закриватися. Відповідно вони припиняють масово платити оренду, а це призводить до кризи операторів комерційної нерухомості ну і т.д..

– п’ята проблема – це проблема про яку заговорив сам Х**ло. А якщо він вже про щось говорить – то це вже гайки. Там грусть пєчальная та тоска грустная. Він наказав врятувати два великі підприємства лісової галузі, які стали банкрутами. Щоб їх врятувати, банки почали забирати замість боргів не гроші (яких в підприємств немає), а акції цих нахєр нікому не потрібних банкрутів. Відповідно це вдарило по банках, причому так, що їх центрабанк навіть побіг рятувати ВТБ державними грошима.

– шоста проблема – криза в будівельній галузі. Це найбільш закредитована галузь з дуже великою доданою вартістю. Бо в будівництвах задіяні десятки інших галузей, які постачають продукцію будівельникам. І про це також жалівся Х**ло. Ця галузь багато років трималася на "пільговій іпотеці". Це коли 2/3 відсотків по кредиту за тебе платило государство. Через війну такі дотації різко зменшились. Відповідно продажі квартир впали. Прибутки впали. Спроможність платити по кредитах майже нульова. Будівельники на стільки в шоці, що змушені таємно (щоб банки не знали) продавати квартири значно нижче офіційної ціни за готівку, а також започаткували так звану розстрочку. Де з людей беруть кошти частинами на майбутнє житло. І таких вже набрали аж на 1 трлн рублів. Центробанк це побачив, зрозумів, що це бомба сповільненої дії і сотні тисяч потенційних ошуканих вкладників і заборонила це продовжувати. Але що робити з 1 трлн, який вже зібрали – хз.

Коли будівельна галузь рухне – це потягне за собою неплатежі по кредитах і обвал банків. Х**ло наказав рятувати будівельників, але на це немає грошей. Потрібно обирати – або забираємо частину грошей з витрати на війну і віддаємо будівельниками, щоб вони ще трохи протримались. Або продовжуємо фінансувати війну в повному обсязі і чекаємо на піздєц.

Ділєма

І саме цікаве, що на відміну від 2022 та 2023 років, коли Західні економічні видання писали про могутність рф та економічне диво х**лономіки, зараз вони вже навчилися розбиратися в цифрах і постійно пишуть про те, на скільки вразлива та хитка їх економіка і чи зможе рф в принципі продовжувати війну в 2026 році.

P.S. Цифри держбюджету рф, як і інші макроекономічні показники не відображають іншого п*здєца, який відбувається в регіонах. Якщо почитати місцеву пресу найбільш дотаційних регіонів, то там ще веселіше…

І про все це знають в США, ЄС, Україні. І х**лостан знає, що ми знаємо. І на фоні всього цього відбуваються торги за майбутні поступки та майбутній мир. Ось чому позиція України цілком зрозуміла – спочатку припинення вогню, а потім переговори. Бо в цьому розкладі ми зберігаємо людей, а тривалий процес узгодження формулювань для остаточно документа зробить свою справу з економікою рф. В той же час рф потрібна безумовна та швидка капітуляція України. Щоб війна закінчилась на умовах рф. Бо продовжувати війну на цих умовах рф важче щодня. Ось звідки всі ці нальоти дронів та механізовані накати по всій лінії. П*д*ри, як в казино, йдуть на ол-ін.