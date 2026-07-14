"Предатели родины": Собчак пожаловалась на преследование в России после публикации хакерами якобы её переписки

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак стала мишенью кампании по дискредитации после публикации хакерами её личной переписки. Неизвестные взломали аккаунты, чтобы распространять фейки, а государственные СМИ пытаются использовать ситуацию для обвинений в "государственной измене".

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Об этом сообщает российская служба BBC. Журналистка также прокомментировала ситуацию непосредственно изданию.

Хакеры заявили о взломе аккаунтов Собчак

8 июля неизвестные получили доступ к её электронной почте и на некоторое время захватили контроль над двумя Telegram-каналами – "Собчак" и "Кровавая бариня". Именно там появились сообщения о якобы взломе и были опубликованы скриншоты, видео и голосовые сообщения, которые авторы атаки назвали её личной перепиской.

Телеведущая сразу заявила, что обнародованные скриншоты являются подделкой. В то же время независимо проверить подлинность этих материалов пока невозможно.

Соловьев обвинил Собчак в связях с "врагами"

После появления материалов российский пропагандист Владимир Соловьев в своём эфире заявил о якобы контактах Собчак с представителями украинской власти и российской оппозиции. Также под обвинения попала и сенатор Людмила Нарусова — мать Ксении.

Никаких доказательств того, что Собчак передавала информацию украинским чиновникам, обнародовано не было. Достоверность переписки, на которую ссылаются авторы публикаций, не подтверждена.

Собчак заявила о попытке дискредитации

Комментируя ситуацию, журналистка заявила, что считает эти события частью кампании против неё.

"Это давление на мой независимый холдинг и попытка представить меня через федеральные госканалы как человека, совершившего государственную измену. Это гнусная ложь тех сил, которые давно пытаются расправиться со мной внутри России", — заявила Собчак.

Она также раскритиковала часть независимых русскоязычных СМИ за публикацию материалов без возможности проверить их подлинность.

"Жаль только, что западные коллеги русскоязычных СМИ с таким рвением выступили в этой истории травли в роли "полезных идиотов", хотя вроде бы у всех нас всегда были единые журналистские стандарты – не публиковать никакие утечки при полном отсутствии даже самой возможности их верификации", – прокомментировала журналистка.

Кто стоит за публикацией

Известно, что ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа Black Mirror (Black8Mirror). Команда утверждает, что получила архив данных Собчак за 2015–2026 годы объемом более 350 ГБ и планирует продать его после публикации отдельных фрагментов.

Группа известна подобными взломами переписки российских чиновников, бизнесменов и других публичных лиц. Ранее она уже заявляла о получении данных бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу, митрополита Тихона (Шевкунова), основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и других.

Что ещё якобы содержится в "слитой" переписке

Среди обнародованных материалов есть сообщения, которые якобы свидетельствуют об общении Собчак с российскими чиновниками и сотрудниками её медиахолдинга по поводу освещения отдельных тем, в частности атак на российские НПЗ, топливной ситуации и работы национального мессенджера MAX.

В то же время сама журналистка отказалась подробно комментировать содержание опубликованных материалов.

"Я решила, что уже достаточно дала комментариев, всё остальное будет звучать как оправдание. А ответы на конкретные вопросы — это копание в личной переписке с разбором, что из этого полный фейк, а что не полный — это копание в дерьме. Я в этом точно не хочу быть соучастницей", — ответила Ксения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские хакеры получали доступ к незащищенным камерам видеонаблюдения, подключенным к интернету, чтобы отслеживать транспортировку вооружения для Украины. После раскрытия операции нидерландские спецслужбы предупредили владельцев таких устройств о необходимости усилить их защиту.

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