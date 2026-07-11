Российские хакеры взломали камеры на домофонах, чтобы следить за передвижением военной техники в Украине — разведка Нидерландов

Российские хакеры получали доступ к незащищенным камерам видеонаблюдения, подключенным к интернету, чтобы отслеживать транспортировку вооружения для Украины. После раскрытия операции нидерландские спецслужбы предупредили владельцев таких устройств о необходимости усилить их защиту.

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Масштабная российская кибероперация была направлена на IP-камеры, установленные вдоль маршрутов перевозки военной техники. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Таким образом хакеры пытались определить, какое именно вооружение западные страны передают Украине. Разведка не раскрывает конкретных мест, где были скомпрометированы устройства, однако отмечает, что атаки затронули европейские государства-члены НАТО, в частности Нидерланды, а также Украину.

После выявления взлома организации, чьи IP-камеры расположены вдоль маршрутов военных перевозок, получили предупреждения и рекомендации по усилению киберзащиты.

Значительная часть таких камер оказалась недостаточно защищенной. Среди наиболее распространенных проблем — использование стандартных паролей, устаревшего программного обеспечения и заводских настроек, что значительно облегчает несанкционированный доступ.

В последние годы IP-камеры получили широкое распространение благодаря доступности недорогих моделей и высокоскоростному интернету. Такие устройства, в частности видеодомофоны, часто используют для дистанционного наблюдения за частными домами через смартфон, однако при отсутствии надлежащей защиты они могут стать инструментом для сбора разведывательной информации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что связанные с Россией хакеры взломали более 170 учетных записей электронной почты, принадлежащих прокурорам и следователям по всей Украине. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре проверяют эти данные.

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