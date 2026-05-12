'Поставили на боевое дежурство': Путин пригрозил оснастить 'Орешник' и другие ракеты ядерными боеголовками. Видео

Россия провела испытания межконтинентальной баллистической ракетной системы "Сармат"; это оружие будет поставлено на боевое дежурство в конце 2026 года. "Сармат", как и "Посейдон", "Буревестник", "Кинжал" и "Орешник", может быть оснащен ядерными боевыми частями.

Видео дня

Об этом 12 мая заявил кремлевский диктатор Владимир Путин во время совещания в минобороны РФ. Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил своему начальнику о "положительных результатах пуска" РК "Сармат".

"Это позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооруженный этим ракетным комплексом, в Ужурском соединении Красноярского края", – проинформировал Путина командующий РВСН.

Глава Кремля отметил, что государство-агрессор после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности "было вынуждено" задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности.

Путин напомнил, что "Орешник" (который находится на боевом дежурстве с 2025 года) может оснащаться ядерными боеголовками.

Также Россия продолжает работать над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками – беспилотным подводным "Посейдоном" и крылатой ракетой "Буревестник". Эти работы будут быстро завершены, пообещал Путин.

Кроме этого, россияне продолжают усовершенствование КР "Кинжал", которая стоит на боевом дежурстве с 2017 года.

"Она [ракета "Кинжал"] уже применяется во время "специальной военной операции", но работа по ее совершенствованию, в частности по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается", – сказал Путин во время доклада Каракаева.

Что предшествовало

Главарь РФ и его окружение обещают поставить ядерный "Сармат" на боевое дежурство уже пятый год подряд. Соответствующие заявления звучали не менее 10 раз, подсчитала ASTRA.

– Апрель 2021 года: Путин в послании федеральному собранию сообщал, что первый полк, "полностью укомплектованный "Сарматами", встанет на боевое дежурство в конце 2022-го.

– Июнь 2022 года: после первого успешного пуска 20 апреля так называемый президент РФ повторил обещание: "Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс станет на боевое дежурство".

– Декабрь 2022 года: Путин утверждал, что это произойдет "в ближайшее время". "Есть движение некоторое вправо, это не меняет наших планов", – отмечал он тогда.

– Февраль 2023 года: диктатор перенес обещанный срок на год – он сказал, что "Сармат" заступит на боевое дежурство до конца 2023-го.

– Июль 2023 года: он повторил предыдущее обещание.

– Сентябрь 2023 года: глава "Роскосмоса" Юрий Борисов выдал, что "Сармат" якобы уже поставлен на дежурство. Но из его же презентации следовало, что этот процесс запланирован лишь на 2024 год.

– Октябрь 2023 года: Путин говорил, что Российская Федерация "фактически закончила" работу над "Сарматом", осталось "административно-бюрократически закончить некоторые процедуры".

– Декабрь 2023 года: министр обороны Сергей Шойгу сказал, что РФ начала развертывание ракет.

– Февраль 2024 года: Путин в послании к федеральному собранию сообщал, что первые серийные ракеты уже поставлены в войска.

– Сентябрь 2024 года: россияне провели неудачные испытания, во время которых "Сармат" взорвался в пусковой шахте на космодроме "Плесецк" (Архангельская область РФ). Западные медиа писали, что это был пятый неудачный запуск ракеты.

– Октябрь 2025 года: Путин сам опроверг прошлые анонсы: "Такой [ракеты] в мире нет, как "Сармат". И у нас она еще на дежурстве не стоит. Вскоре появится на дежурстве".

– 4 ноября 2025 года: Путин изменил прогноз: мол, в этом году "Сармат" будет на опытно-боевом дежурстве, а уже в следующем – на боевом.

– 12 мая 2026 года: Путин в очередной раз озвучил намерение поставить "Сармат" на дежурство "до конца текущего года".

Как писал OBOZ.UA, в марте президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что он приказал увеличить размер ядерного арсенала страны и усилить силы сдерживания, поскольку растет риск конфликтов в мире, пересекающих ядерный порог. В дальнейшем Париж не будет раскрывать точное количество своих ядерных боеголовок, предупредил Макрон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!