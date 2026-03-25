Два российских порта приостановили работу после украинских атак – Reuters

Российские порты Приморск и Усть-Луга в Балтийском море приостановили загрузку нефти и нефтепродуктов в среду после атак украинских дронов. Удар произошел на фоне длительных боевых действий и задел одни из ключевых экспортных терминалов страны-агрессора.

Об этом заявил Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. Собеседники агентства сообщили, что после прилетов на объектах вспыхнули пожары, а над регионом поднялись густые облака дыма.

"Это одни из крупнейших атак на нефтяную инфраструктуру за все время войны", – отмечается в материале.

Масштабные пожары

Пожар в Усть-Луге начался после удара дрона, что подтвердили российские официальные лица. По словам источника Reuters, территорию порта перекрыли, а резервуары с топливом загорелись. Данных о пострадавших не поступало.

В Приморске, который расположен через Финский залив, пожар также не удалось быстро ликвидировать. Директор береговой охраны Финского залива Юкка-Пекка Лумилахти рассказал, что огонь продолжался и после начала тушения.

"Он все еще горит примерно так же, как и в начале. Это действительно масштабные пожары, и дыма очень много", – сказал он.

В то же время сообщается, что утечка нефти пока не зафиксирована. Но густой черный дым был виден даже с территории Финляндии, что добавило напряженности в регионе.

Удары и последствия

Почти одновременно с атакой на Усть-Лугу два беспилотника упали на территории Латвии и Эстонии. Один из них попал в эстонскую электростанцию, однако повреждений не вызвал.

Украинская служба безопасности заявила, что ее дроны "успешно поразили цели" в Усть-Луге. По ее данным, повреждены эстакады для налива нефти и резервуарный парк. В ведомстве отметили, что такие удары уменьшают валютные поступления в бюджет России.

Порты уже приостанавливали работу несколько дней назад после предыдущих атак, но частично возобновили загрузку в начале недели. Теперь экспорт снова остановился.

Приморск способен экспортировать более 1 млн баррелей нефти в сутки и является ключевым пунктом для поставки сорта Urals и дизельного топлива. Усть-Луга, по данным источников, в прошлом году отгрузила 32,9 млн тонн нефтепродуктов, тогда как Приморск – 16,8 млн тонн.

Министерство обороны РФ заявило, что ночью было сбито 389 украинских дронов, в том числе и в районе Москвы. На этом фоне атаки на порты могут усилить неопределенность на мировых рынках нефти, которая и без того растет из-за конфликтов в других регионах.

Напомним, в порту Усть-Луга в Ленинградской области РФ ночью 25 марта вновь произошел пожар. Порт вспыхнул после атаки украинских БПЛА и ряда взрывов в регионе. Успешную атаку украинских дронов на порт Усть-Луги подтвердили местные власти.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ленинградской области уже вторые сутки продолжается пожар на нефтебазе в указанном порту Приморска. Возгорание возникло еще в ночь на 23 марта, и с тех пор объект не могут полностью потушить. Густой дым настолько масштабный, что его фиксируют даже спутники, несмотря на плотную облачность.

