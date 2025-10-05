Поражает скорость деградации России — как физической, так и интеллектуальной. На войне с Украиной убито и ранено более миллиона российских солдат. Это более 20 полнокровных общевойсковых армий. Сожжено более 11000 танков. Это как минимум 15 танковых армий. Сотни миллиардов долларов сгорели в топке войны. Расходы на войну составляют до 40% бюджета РФ. В результате площадь оккупированной территории Украины сегодня меньше, чем три года назад.

Видео дня

Украинские дроны вывели из строя уже более трети российских мощностей по переработке нефти. Каждую ночь горит еще один НПЗ. Страна-бензоколонка начинает закупать бензин в Китае. С российского рынка ушли крупные иностранные компании, объем потерянных инвестиций достигает $240 млрд. Потеряны $300 млрд вкладов в западных банках. Резервный фонд проеден. Быстро растут налоги. Денег в долг никто не дает. Начинается стагнация. Идет сильнейшая утечка мозгов. Научные связи с миром разорваны. Самолеты разбирают на запчасти. Россия лишилась доступа к критически важным западным технологиям. Страна превратилась в сырьевой придаток Китая… список можно продолжать очень долго.

Ну вот сейчас выступит национальный лидер и ответит на все наболевшие вопросы. Выходит плешивый старикашка и запинаясь читает стихотворение Пушкина.

Зал аплодирует.

p.s.

Потом, спустя годы, люди будут ломать головы — как миллионы людей могли допустить, чтобы ими управляло такое ничтожество?