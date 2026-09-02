Попытка номер два: Путин "оправдался" за заявления о косатках и медведях и заговорил об "акулах империализма"

Российский диктатор Владимир Путин попытался объяснить свою любопытную аналогию о косатках, белых медведях и войне против Украины. Он заявил, что Россию якобы пытаются "сожрать", а страны Запада сравнил с косатками, назвав их "акулами империализма".

Видео дня

При этом кремлевский диктатор заверил, что РФ готова дать отпор тем, кто, по его словам, пытается "спустить ее вниз по пищевой цепочке". Об этом Путин рассказал во время пресс-конференции.

Попытка № 2

Объяснить свою аналогию с косатками, белыми медведями и войной против Украины Путина попросил кремлевский пропагандист Павел Зарубин. Он поинтересовался, кого именно глава Кремля имел в виду, когда проводил параллель между высшими хищниками пищевой цепи и участниками войны. На что лидер РФ ответил, что сравнение было "совершенно спонтанным".

"Вы знаете, это было спонтанно, это было в педагогическом университете, да? Совершенно спонтанно. И... косатки, медведи... Если вы намекаете на то, что косатки – это, так сказать, Запад, да, коллективный, то я бы сказал, что косатки, конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное. Интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор существующие определения. Это – "акулы империализма", – подчеркнул Путин.

Он отметил, что в целом все правильно поняли смысл его предыдущей аналогии. По словам российского диктатора, если кто-то попытается ослабить позиции России, то в ответ может встретить жесткое сопротивление.

"Смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается спустить нас ниже по пищевой цепочке и съесть, сожрать нас, то может получить по зубам. И Россия готова сделать это, несмотря на быстро растущие аппетиты и зубы этих акул", – заявил российский диктатор.

Что предшествовало

Накануне во время встречи с преподавателями в Московском педагогическом государственном университете Владимир Путин прибег к странной аналогии, связав ее с войной против Украины. Российский диктатор упомянул косаток и белых медведей на Северном полюсе, приведя их в качестве примера пищевой цепи. Эту аналогию он предложил объяснять детям, чтобы, по его словам, они лучше понимали, в каком мире живут и почему Россия продолжает войну против Украины.

Как рассказывал OBOZ.UA, неудачная попытка Путина оправдать войну вызвала волну мемов, посвященных его высказываниям. Показательно, что одними из первых на слова кремлевского диктатора отреагировали пользователи российского сегмента соцсетей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!