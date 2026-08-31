"Потому что косатки": сеть отреагировала мемами на глупую попытку Путина оправдать агрессию против Украины. Фото

Главарь Кремля Владимир Путин использовал выдуманную историю о том, что в Арктике косатки якобы стаями разрывают и поедают белых медведей, чтобы объяснить причину войны против Украины. Причем это произошло во время посвященной Дню знаний встречи диктатора со студентами и преподавателями Московского педагогического государственного университета.

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Такая нелепая попытка оправдать войну вызвала в сети целый шквал новых мемов, связанных со словами Путина. Причем первым отреагировал на бред главаря Кремля именно российский сегмент сети.

Реакция на слова Путина

Это уже не первое заявление Путина, не имеющее ничего общего с реальностью. В официальной науке нет ни одного задокументированного или подтвержденного случая, когда бы косатки целенаправленно охотились, убивали и ели живых взрослых белых медведей.

Да, косатки действительно являются хищниками, но питаются преимущественно рыбой, головоногими моллюсками и некоторыми морскими млекопитающими. На суше или на льдинах, где преимущественно обитают белые медведи, косатки не охотятся.

Что предшествовало

В педагогическом университете один учитель рассказал Путину о своей поездке на Северный полюс и упомянул, что видел там белых медведей. В ответ диктатор заявил:

"Там рядом живут косатки. Они едят этих медведей, как мелкую добычу. Да, они просто набрасываются стаей – бум! – и разрывают на куски. Это всё очень интересно. Да-да-да, вот такая пищевая цепочка. Об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим СВО", — сказал диктатор.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский лидер продолжает уверять россиян, что критических последствий от украинских ударов по логистическим и инфраструктурным объектам РФ якобы "нет и не будет". В то же время он был вынужден признать, что эти атаки все же наносят ущерб, а поврежденные склады и другие объекты требуют восстановления при участии государства.

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