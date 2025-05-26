Подразделение для VIP-персон: как российские чиновники цинично делают карьеру на войне и возвращаются с почестями 'героев'

За последние три года отдельные мужчины из России делали все возможное, чтобы избежать отправки на войну против Украины. В то же время некоторые чиновники страны-агрессора с энтузиазмом записываются на службу в отдельную бригаду беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" – чтобы провести на "СВО" короткую "командировку" и надеяться на повышение на своей основной работе.

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В The New York Times рассказали, что "Каскад" дислоцируется на временно оккупированной украинской территории, вдали от зоны боевых действий, и "обеспечивает карьерный рост политически настроенным новобранцам". Даже российские блогеры, поддерживающие войну, называли это VIP-подразделение "синекурой для чиновников".

Пребывание в "Каскаде" обычно краткосрочное. И учитывая, что его военнослужащие находятся далеко от фронта, шансы подвергнуться опасности относительно невелики.

Офицеры, назначенные в подразделение, обычно остаются там от трех до восьми месяцев, много фотографируются в форме и с автоматическими винтовками, после чего возвращаются на основную работу в России. Там они строят и активно используют политический образ якобы "героев" и "ветеранов".

Согласно отчету Conflict Intelligence Team, условия жизни для тех, кто служит в "Каскаде", сильно отличаются от обычных условий на передовой. К примеру, офицеры и солдаты могут размещаться в квартирах или даже в гостиницах, а не в окопах или блиндажах.

Командует "Каскадом" с осени 2022 года многолетний депутат российского парламента Дмитрий Саблин. По его словам, в составе бригады не менее 54 расчетов, которые управляют 10 типами разведывательных и боевых беспилотников.

Неясно, сколько оккупантов из "Каскада" были ликвидированы. В прошлом году бригада открыла в центре Москвы памятник своим бойцам, на котором было выгравировано 18 имен – намного меньше, чем публичные потери большинства боевых подразделений ВС РФ.

"Зачисление в "Каскад" позволяет представителям российской элиты обходить установленные законом требования к прохождению военной службы, обеспечивая себе при этом безопасность и потенциально заискивая перед Кремлем", – заявляло в 2024 году Минобороны Великобритании.

"Никто из членов "Каскада", к которым обратилось The New York Times, не захотел объяснить, как им удалось покинуть подразделение после непродолжительного срока службы, что является явным нарушением правил министерства обороны РФ", – отметили авторы статьи.

По словам представителя "Единой России" Андрея Турчака, более 270 региональных депутатов РФ и 200 членов молодежного крыла правящей партии участвовали в "СВО". По меньшей мере шесть членов парламента, десятки прокремлевских молодежных активистов и даже один космонавт сделали это в "Каскаде".

В ноябре в один и тот же день к "Каскаду" присоединились 12 старших членов молодежного крыла "Единой России" в Санкт-Петербурге .

Среди них был Александр Маликов, член местного совета. Он очень быстро обновил фотографию своего профиля в социальных сетях на "военную".

В комментарии The New York Times Маликов описал решение пойти на военную службу как "патриотический долг", но отказался рассказать о своей роли в "Каскаде".

"Здесь я продолжаю делать то же, что и много лет: поддерживать свою страну и играть активную роль там, где я нужен", – утверждал россиянин.

Другой оккупант Евгений Первышов был членом парламента низкого ранга, когда присоединился к "Каскаду" в ноябре 2022-го. После года в бригаде он вернулся в Москву и активно участвовал в телепередачах, где его заметил диктатор Владимир Путин и предложил ему работу. В ноябре Первышов стал первым "ветераном" преступной неспровоцированной войны РФ против Украины, назначенным российским губернатором.

Лена Колесникова, 55-летняя региональная депутат из Челябинска, присоединилась к "Каскаду" в феврале прошлого года (ранее ее муж, член парламента, тоже записался в бригаду).

После этого мать троих детей активно наполняла свою ленту в Telegram, публикуя селфи на фоне лесной поляны или рядом с дорожным знаком оккупированного Россией города Мариуполь.

Восемь месяцев спустя Колесникова вернулась в свой офис, сославшись на накопившуюся работу. Еще несколько недель – и ее наградили медалью "за заслуги перед Запорожской областью", которую РФ считает "своей".

В прошлом месяце "Единая Россия" объявила, что Колесникова будет добиваться выдвижения на пост депутата парламента. При этом женщина рекламировала свой "особенно ценный опыт", полученный на войне против Украины.

Аббас Галлямов, бывший кремлевский спичрайтер, а ныне политический консультант, заявил, что чиновники, использующие "Каскад" в качестве трамплина, по сути, играют на призыве Путина выдвигать "ветеранов" на руководящие должности.

"Но если вы посмотрите на любого "ветерана" войны, который был повышен до значительной должности, он не будет случайным человеком. Это будет тот, кто пошел на войну, прекрасно зная, что его там будет ждать работа", – указал Галлямов.

Как писал OBOZ.UA, ранее в российском Борисово, что под Кемерово, так называемый "ветеран" Семен Раквиненко сбил на своем авто 8-летнего школьника, который ехал по обочине на самокате. Выяснилось, что у однорукого сотрудника военкомата даже нет водительских прав.

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