В российском Борисово, что под Кемерово, так называемый "ветеран войны" в Украине Семен Раквиненко сбил на своем авто 8-летнего школьника, который ехал по обочине на самокате. Это случилось 21 мая, а сейчас ребенок находится в больнице.

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Об этом рассказали в российском проекте "Аstra". Как выяснилось, у однорукого сотрудника военкомата даже нет водительских прав.

В результате ДТП мальчика госпитализировали с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ключицы. Причем на его маму, как владелицу самоката, на котором ребенок попал под колеса военного, составили протокол.

Также составили админпротоколы на "ветерана". Поскольку протоколы составили за управление транспортным средством без прав и за отсутствие обязательного страхования автомобиля, Семен Раквиненко только оплатит минимальный штраф.

Хотя это не первое нарушение "однорукого героя". Несмотря на отсутствие прав, его уже штрафовали ранее – за превышение скорости.

По данным военкомата Ленинск-Кузнецкого, Раквиненко был добровольцем (он даже попал в кадр ниже). На войне в Украине потерял руку, поэтому его устроили на должность ведущего специалиста в указанный военкомат.

Если полистать страницы проекта "Аstra", то можно заметить, что такие истории в РФ, где среди преступников фигурируют именно "герои" войны в Украине, случаются практически ежедневно.

Как сообщал OBOZ.UA, в России официально назначен новый командующий Сухопутными войсками. Им стал генерал Андрей Мордвичев известный "мясными штурмами". Это он только в боях за Авдеевку положил не менее 16 тысяч оккупантов.

Таким образом, количество жертв российских "героев войны" прямо пропорционально званию.

Между прочим, 2024 год стал самым смертоносным для российских войск с начала полномасштабной войны в Украине. За этот год погибло по меньшей мере 45 287 российских солдат - это почти втрое больше, чем в первый год вторжения, и значительно превышает потери 2023 года, когда шли жестокие бои в Бахмуте.

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