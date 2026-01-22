'Подписал, лежа на полу поезда': в России срочники жалуются на принуждение к заключению контрактов и участию в войне в Украине

В России срочников принуждают подписывать контракты для участия в войне против Украины еще на пути к месту службы. В частности, это случилось с девятью россиянами, которых отправили для прохождения службы в воинские части Приморского края РФ.

Их родители подали коллективную жалобу в прокуратуру. Как пишет ASTRA, из текста заявления стало известно, что давление на срочников, ехавших в в/ч 21634 в Уссурийске и в/ч 16871 в Сибирцево, оказывали два сержанта и офицер.

Одного срочника, Артема Шушакова, они заставляли отжиматься и приседать, несмотря на высокую температуру. Тем, кто отказывался подписывать контракт, не давали воды и не разрешали выходить из вагона.

"Контракт я подписал, лежа на полу поезда: один ноги держал, а второй руки выкручивал", – рассказал другой пострадавший срочник Иван Морозов.

Мать еще одного российского солдата, Семена Сергеева, Наталья, рассказала, что ее сына также вынуждали подписывать контракт. При этом ему не показали текст, который он подписывал, и не дали на руки никаких документов.

"Ты не мужик, хочешь, чтобы твоя мать взяла каску и бронежилет, а ты валялся где-то", – так, по словам Натальи, Семена унижали "агитаторы".

Женщина рассказала, что сотрудники воинских частей также звонили матерям некоторых срочников и заставляли их уговорить сыновей подписать контракт. Она добавила, что из 500 человек в эшелоне уговорить удалось около 150. При этом большинство из них были призваны всего лишь месяц назад, в декабре 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве наблюдается резкое падение количества желающих служить по контракту на фронте в Украине. По данным столичной мэрии, в 2025-м через Москву на войну отправились 24 469 человек – на 25% меньше, чем в предыдущем году.

