"Справа бесы, слева бесы.

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Нет, по новой мне налей!

Эти с нар, а те из кресел,

Не поймешь, какие злей." (Владимир Высоцкий)

Россия заполонилась бесами всех мастей и разновидностей, хотя страна похожа даже не на Палату № 6, а на барак прокаженных. Есть в ней и люди здравомыслящие, но их абсолютное меньшинство и сегодня они ничего не решают. Пропаганда и загнивающая экономика сделали из людей стадо, которым легко управлять. Идти воевать и убивать за деньги могут только в очень бедной стране, где нет иного выхода. "Россия это Нигерия под снегом", как сказал однажды основатель ГУГЛ Сергей Брин.

Со времен окончания 2-ой мировой войны прошло 80 лет. Какие "ветераны" сегодня могут быть в россии? Самому молодому должно быть 98. Может ли человек дожить до ста лет? В Соединенных Штатах или Норвегии может, но не в россии в условиях жуткого здравоохранения и социальных неурядиц. Все, что произойдет 9 мая в Москве, это сплошное шапито, дабы потешить свой народ. Ради чего тогда затевается этот "парад ряженых"? Ради сохранения власти олигархов и, так называемой, "политической элиты". Самое интересное в другом – современная россия никакого отношения к победе над нацистской Германией не имеет и для такого вывода есть два весомых основания.

Первая и самая главная – в 1941- 45 годах с Вермахтом воевала страна, имеющая совершенно другое социально-политическое устройство. Тогда Советский Союз являл собой тоталитарное социалистическое государство без каких-либо признаков частной собственности на средства производства. Сегодня россия это прямая противоположность той стране – тотальный олигархический капитализм, где все богатства принадлежат одному проценту граждан. Вторая причина – с нацистской Германией сражались представители всех 15 республик бывшего СССР. По статистике на июнь 1941 года в Красной армии служило 56% русских, однако 12-15% из них, согласно социальным исследованиям, лишь объявляли себя русскими, хотя являлись этническими белорусами, украинцами, калмыками и так далее. То есть, в советской армии на тот период времени сражалось с немецким нацизмом русских меньше, чем всех остальных национальностей. Тогда "с какого перепугу" россия присвоила себе лавры победителей? Хороший вопрос. Его следует задать Вове Путину во время следствия в Гааге по итогам военных преступлений и войны с Украиной.

Что мы имеем сегодня: Неонацистская россия празднует победу мирового сообщества и Советского Союза над немецким нацизмом, заявляя при этом, что она продолжает бороться с фашизмом и нацизмом. Более циничного государства история нашей цивилизации не знала. Однако, есть надежда, что мир наконец-то очнется и вынесет Москве свой приговор.