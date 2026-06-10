Отвечал за распределение боеприпасов: в результате подрыва авто в Балашихе погиб начальник управления ГРАУ минобороны России

Во вторник утром, 9 июня, в российской Балашихе при взрыве в авто погиб начальник Главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России Дамир Давыдов. Для подрыва было использовано самодельное взрывное устройство мощностью около 500 граммов тротила.

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Об этом сообщили росмедиа. Давыдов был одним из военных чиновников, которые отвечают за распределение боеприпасов в российской армии.

Что известно

В подмосковной Балашихе при взрыве автомобиля BMW X3 погиб начальник ГРАУ России Дамир Давыдов. Взрыв прогремел в районе, где жили военные, в 200 метрах от дома, где жил Давыдов. Отмечается, что произошло это тогда, когда автомобиль двигался от дома Давыдова.

"Сам взрыв произошел на улице Кожедуба, свидетельствуют опубликованные видео. На одном из видео, которое было снято камерой видеонаблюдения, видно, что взорванный автомобиль движется по направлению от дома Давыдова", 0 говорится в материале.

Для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте, которое было закреплено под днищем автомобиля BMW X3, другие источники свидетельствуют, что взрывчатка была заложена в самом авто.

Следственный комитет России возбудил дело "по факту подрыва автомобиля", но не указано, по какой статье.

Кто такой Дамир Давыдов

Давыдову было 57 лет, он имел звание полковника и занимал одну из руководящих должностей в системе ГРАУ, отмечается со ссылкой на данные украинского расследовательского проекта Evocation.

Его фамилия стала известна из документов, которые Евгений Пригожин публиковал во время своего конфликта с российским минобороны. Давыдов был одним из военных чиновников, которые занимаются распределением боеприпасов в российской армии.

У Давыдова как минимум в период с 2016 по 2023 год была машина Audi A4, говорится в материале. Эта машина была последний раз продана в октябре 2024 года. Информации о том, что он или члены его семьи владеют BMW, нет.

Еще один взрыв

Напомним, в тот же день, 9 июня, в Москве взорвался еще один автомобиль, который на момент инцидента находился на парковке. Кто был внутри машины, пока неизвестно. Инцидент произошел на улице Александра Введенского в районе Конькового. Возгорание на месте взрыва удалось потушить с помощью очевидцев.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Москве 9 июня эвакуировали людей из крупного торгового центра "Небо" в районе Солнцево после обнаружения подозрительного предмета под припаркованным автомобилем. Это уже третий случай за день, связанный с возможным минированием машин в московском регионе.

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