В Москве нашли третью бомбу под автомобилем на парковке: эвакуировали крупный торговый центр

В Москве 9 июня эвакуировали крупный торговый центр "Небо" в районе Солнцево после обнаружения подозрительного предмета под припаркованным автомобилем. Это уже третий случай за день, связанный с возможным минированием машин в московском регионе.

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Об инциденте написали РосСМИ со ссылкой на различные российские Telegram-каналы и сообщения очевидцев. По их данным, после обнаружения подозрительного объекта к месту происшествия прибыли полицейские, спасатели, медики и военные специалисты.

Один из свидетелей рассказал: "Перекрыта улица Авиаторов. Люди эвакуируются из ТЦ "НеБо". Рядом с торговым центром находится много полицейских автомобилей".

По информации российских медиа, из-за обнаружения подозрительного предмета силовики перекрыли улицу Авиаторов возле торгового центра. Посетителей и персонал комплекса эвакуировали.

На месте работали экстренные службы. Официальной информации о характере найденного предмета на момент появления сообщений не обнародовали.

Цепь инцидентов

Ранее в тот же день на юго-западе Москвы специалисты обезвредили подозрительный предмет, найденный под автомобилем. В Следственном комитете РФ заявили, что объект обнаружили во время проверочных мероприятий.

После обследования специальные службы приняли решение обезвредить его путем контролируемой детонации. По данным ведомства, никто не пострадал. Главное следственное управление СК РФ по Москве проводит процессуальные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Еще ранее стало известно о взрыве в районе Коньково на юго-западе российской столицы. Чрезвычайное происшествие произошло на парковке у пересечения улиц Бутлерова и Введенского недалеко от станции метро "Беляево".

Сначала российские Telegram-каналы сообщали о возгорании электромобиля Zeekr после взрыва под капотом. Впоследствии в Следственном комитете РФ заявили, что речь шла об обнаружении под автомобилем подозрительного предмета, который был взорван контролируемым способом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в подмосковной Балашихе произошел подрыв автомобиля, после чего российские силовые структуры начали усиленные проверки транспортных средств в Москве и области.

Впоследствии личность погибшего удалось установить. Ликвидированным оказался полковник ВС РФ Дамир Давыдов, который возглавлял управление снабжения ракет и артиллерийских боеприпасов ГРАУ Минобороны РФ.

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