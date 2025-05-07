Отставка Кадырова представляет угрозу Путину: в ISW объяснили, почему

Главарь Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что может покинуть свой пост и сделает это якобы по личному желанию. В то же время он добавил, что одобрить его отставку может только диктатор России Владимир Путин.

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Однако уход Кадырова с поста без подходящего преемника может поставить под угрозу стабильность режима Путина. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Накануне Кадыров заявил, что он попросил "освободить" его от должности главы Чеченской Республики и надеется, что его просьба "будет поддержана". Однако спустя некоторое время военный преступник уточнил, что его заявление якобы неправильно поняли. Кадыров подчеркнул, что он "командный человек" и будет следовать приказам Путина, подразумевая, что он сохранит свой пост, если диктатор РФ так решит.

В начале 2025 года появилась информация, что отношения Кадырова с Путиным ухудшились в последние месяцы, поскольку диктатор был недоволен "частыми и несогласованными переговорами" главаря Чечни с монархиями в странах Ближнего Востока. Один из источников сообщил, что Кадыров помогал Путину вести переговоры с Катаром о судьбе российских военных баз в Сирии и что он "выполнял даже более деликатные приказы Кремля" на Ближнем Востоке.

По мнению аналитиков, смерть Кадырова или его отставка с поста, если это произойдет во время или сразу после войны в Украине, могут оставить интересы Путина на Северном Кавказе без защиты, если Кремль не назначит подходящего преемника.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке. В частности, он попросил, чтобы его уволили с должности и взамен нашли другого кандидата.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно стало известно, что отношения между главой Чечни и российским диктатором Владимиром Путиным в последние месяцы ухудшились на фоне конфликта с Кремлем. Тяжелобольной Кадыров тайно от Москвы пытался получить гарантии безопасности для своей семьи в мусульманских странах Ближнего Востока, однако ФСБ быстро узнала об этом и сообщила Путину.

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