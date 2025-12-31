29.12.2025 глава МИД России Лавров сделал заявление, что якобы в ночь с 28 на 29 декабря 2025 года по резиденции Путина пытались нанести удар беспилотникам в количестве 91 штуки. Все они якобы уничтожены, в связи с чем переговорная позиция России будет пересмотрена, а объекты и время ответного удара РФ уже определены. Министр иностранных дел РФ также заявил, что за атакой стоит Украина, не предоставив никаких доказательств этого. Об угрозе БПЛА в ночь на 29 декабря в районе расположения резиденции Путина на Валдае вообще ничего не сообщалось.

Лавров говорит, что Россия якобы "не выходит" из переговоров с США, но "пересмотрит переговорную позицию" после вымышленной "атаки на резиденцию Путина". Это типичная схема Кремля: оставаться в процессе только на бумаге, а по сути срывать содержание переговоров, выдвигая более жёсткие требования, затягивать время и переводить диалог в режим ультиматумов. Именно таким образом Москва пытается сделать переговоры управляемыми для себя и непригодными для достижения реального мира. Лавров заявляет о "государственном терроризме" со стороны Украины, но не публикует доказательную базу, которая позволила бы независимо проверить его слова. Россия безосновательно утверждает об атаке 91 дальнобойным дроном и сразу же привязывает это заявление к пересмотру позиции на переговорах, что свидетельствует об отсутствии желания Кремля договариваться. Москва, называя действия Украины "государственным терроризмом", пытается подменить тему переговоров, вместо разговора о прекращении войны и выводе войск пытается навязать идею, чтобы Россию уговорили от "карательного ответа" по Украине. Это делается, чтобы легитимизировать будущие удары РФ и психологически давить на посредников. Заявление Лаврова выглядит как подготовка информационного оправдания для новой эскалации: сначала создать картинку "нападения Украины" и "терроризма", а затем использовать в качестве аргумента, почему Россия якобы "вынуждена" атаковать в ответ. Таким образом Москва подводит основу для ударов по зданиям в правительственном квартале в Киеве как символической и политической цели. Безосновательные обвинения Лаврова могут быть использованы в качестве "легализации" этой эскалации, якобы РФ "отвечает". Фраза Лаврова о том, что "объекты и время" уже определены, показывает реальную цель заявления – шантажом добиться усиления собственной переговорной позиции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин сообщил ему о якобы атаке украинских беспилотников на одну из своих резиденций. По словам Трампа, он негативно относится к таким действиям и назвал этот шаг "нехорошим". Мне это не нравится. Это нехорошо", – сказал Трамп. Он признал, что "возможно" это обвинение неправдиво и такого нападения не было и добавил: "Но президент Путин сказал мне сегодня утром, что это произошло". "Я только об этом услышал, но ничего об этом не знаю. Это было бы очень плохо", – сказал Трамп журналистам в своем курортном комплексе Mar-a-Lago во Флориде. Президент США также назвал свой разговор с Путиным "продуктивным", хотя отметил, что остаются вопросы, которые нужно решить для заключения мирного соглашения в Украине. Трамп проинформировал Путина о некоторых достигнутых с командой Зеленского результатах. Путин в беседе с Трампом подчеркнул, что Россия намерена плотно и плодотворно работать с США для поиска мира.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления России о дроновой атаке на резиденцию Путина, назвав это очередной ложью. По словам В.Зеленского, цель Кремля взорвать прогресс в мирных переговорах с США и оправдать будущие удары по столице Украины. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом. Для россиян, если у нас с Америкой нет скандала, а у нас есть прогресс, это провал. Они не хотят закончить войну, и сейчас своим заявлением готовят почву для ударов по столице Украины и государственным зданиям", - заявил он. Президент Украины призвал США и Европу соответственно реагировать на подобные российские провокации и поддерживать безопасность Киева.

А теперь давайте внимательно разберём заявление российской стороны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров публично обвинил Украину в якобы попытке атаки резиденции Владимира Путина на Валдае с применением 91 беспилотника, все из которых, по утверждению российского Министерства обороны, были сбиты. В то же время, обнародованные самой же российской стороной данные вызывают серьёзные сомнения относительно правдоподобия этих обвинений.

Согласно сообщению Министерства обороны РФ, 49 из 91 беспилотника были сбиты над Брянской областью — примерно в 500 километрах от Валдая. Ещё один дрон якобы перехватили над Смоленской областью, расположенной примерно в 350 километрах от заявленной "цели". Остальные 41 БПЛА, по российской версии, были сбиты в пределах Новгородской области, имеющей значительную территорию. Даже в этом случае речь идёт о расстоянии ориентировочно 80-100 км от президентской резиденции Путина на Валдае. В таких обстоятельствах возникает логичный вопрос: каким образом российская сторона заранее определила направление полёта этих беспилотников и их конечную цель? Тем более что с географической точки зрения они могли направляться не к Валдаю, а, например, в сторону Санкт-Петербурга или Пскова — городов, уже регулярно атакующимися украинскими дронами. При этом Россия почти каждый второй день дронами атакует Киев. Они постоянно пролетают над центром Киева и резиденцией президента Украины. Так что украинские дроны россияне вроде бы сбивали в 500, 350 и 100 километрах от одной из многих резиденций Путина. А российские дроны постоянно атакуют Киев и их сбивают буквально в километре и меньше от резиденции Зеленского. Представляете разницу между 1 километром и 500, 350 и 100 километрами. При этом российская крылатая ракета уже ударяла по дому украинского правительства.

В октябре 2022 года российский министр обороны Шойгу заявлял, что украинская сторона готовится применить на фронте "грязное оружие". Это был полный фейк, чтобы отвлечь внимание от грубых обстрелов Киева российскими ракетами и дронами. Кроме того, по заявлениям американской стороны, она располагала тогда информацией от Москвы о возможности применения на фронте российской стороной тактической ядерной бомбы. Тогда крупная российская военная группировка была фактически окружуна на правом берегу Днепра. И российский Генштаб видел единственным выходом применить против украинцев тактическое ядерное оружие с целью устрашения. Тогда американские спецпосланники приезжали в Киев и давили на украинское руководство, чтобы без обстрелов пропустить крупную российскую военную группировку в 20-30 тысяч бойцов, которая в основном состояла из самых боеспособных частей десантников, беспрепятственно пройти через уцелевшие мосты через Днепр на левый берег. Это украинская сторона и была вынуждена сделать. Но тактика россиян по поводу устрашения и наглого обвинения украинцев в намерении использования какой-то "грязной бомбы", а при этом готовясь применить тактическое ядерное оружие была просто циничной и бесчеловечной.

Именно Кремль сейчас пытается заменить переговорный процесс "дипломатией страха" суть которой заключается в том, что "вы принимаете российские условия, или мы наносим удары, которые сами же и анонсируем". Москва годами использует переговорные треки как механизм выигрыша времени: мы разговариваем — но параллельно продолжает атаки и повышает ставки.

Даже в декабре этого года на фоне интенсивных контактов и обсуждений мирных форматов Россия трижды проводила масштабные воздушные удары по Украине. Кремль не "идёт к миру", он фактически "торгует" войной. Фраза Лаврова о нежелании выходить из переговоров звучит как "ответственность", но, по сути, это способ оставить за собой канал влияния на США и требовать уступок, прикрывая это "новыми обстоятельствами". Российская дипломатия уже публично говорила о медленном прогрессе в контактах с США и в такие моменты Кремль особенно заинтересован в том, чтобы сбить темп переговоров и перевести дискуссию на шантаж.

И наконец, количество дронов, якобы участвовавшим в атаке, озвученное Сергеем Лавровым, значительно превышает общее количество зафиксированных ПВО РФ по всей территории России в ту ночь. Кроме того, сами россияне разоблачили кремлёвский фейк об атаке беспилотников на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Информация о нападении была опровергнута местными жителями, которые отметили, что в городе не было слышно работы систем противовоздушной обороны.