Путин уволил Козака с должности заместителя руководителя своей администрации. Документ

Вечером, 18 сентября, в Кремле подтвердили отставку заместителя главы администрации российского диктатора Дмитрия Козака. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Видео дня

Документ публикуют официальные источники. Пока неизвестно, займет ли Козак какую-то другую должность или нет.

Что известно о российском чиновнике

Дмитрий Козак начал карьеру прокурора в Ленинграде, где и начал сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным.

Он работал в руководстве администрации российского диктатора, в правительстве, возглавлял его предвыборный штаб, занимается "украинским вопросом".

Козак постоянно повторял нарратив Путина: это Украина – агрессор, а Россия только защищается.

В апреле 2021 года он заявил,"если Украина начнет военные действия на Донбассе, это станет для нее началом конца. Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, наверное, будем вынуждены встать на защиту".

Так Козак предупредил весь мир, что "Россия будет защищать своих граждан на Донбассе".

Что предшествовало

В четверг, 18 сентября, появились слухи о том, что в России неожиданно ушел в отставку заместитель руководителя аппарата президента РФ Дмитрий Козак. Но официального документа опубликовано не было.

Причиной этой отставки в РФ назвали несогласие многолетнего близкого соратника российского диктатора Владимира Путина с его политикой в отношении войны в Украине.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, что Кремль дал очередной "сигнал" относительно мирных переговоров.

На арену с рядом заявлений, свидетельствующих о нежелании России завершать захватническую войну, Москва снова выпустила главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!