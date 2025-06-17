От Ростова до Тюмени: в ЦПД объяснили, зачем в России системно отключают мобильный интернет

В отдельных регионах государства-агрессора РФ начали массово и длительно отключать мобильный интернет под предлогом "обеспечения безопасности населения". Также это является одним из элементов ограничения свобод и усиления контроля государства над людьми.

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Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины. Пресс-служба 17 июня поделилась жалобами россиян на отсутствие мобильного интернета операторов МТС, Tele2, "Мегафон" и других. У некоторых пользователей также были проблемы со связью.

В Свердловской и Тюменской областях соединения нет уже шесть дней. Также отключения наблюдались в Кургане, Омске, Ростове-на-дону, Алтайском крае, Татарстане и других регионах. Из-за этих проблем плохо работали службы такси и доставки, банкоматы, терминалы и другое.

Интересно, что в Татарстане такие мероприятия пропаганда назвала "беспилотным режимом".

Жалобы из Тюменской области РФ:

В ЦПД напомнили: мобильный интернет в РФ начали "временно" ограничивать в мае, накануне "дня победы". Но после этой даты отключения не прекратились, и за последний месяц их стало значительно больше.

"На самом деле системные отключения мобильного интернета являются одним из элементов ограничения свобод граждан и усиления контроля государства над россиянами. Так российские власти пытаются ограничить доступ населения к нежелательным источникам информации, чтобы эффективнее промывать людям в регионах мозги пропагандой", – считают в украинском Центре противодействия дезинформации.

Как ранее писал OBOZ.UA, после украинской дроновой атаки в ночь на 14 июня химкомбинат "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае (РФ) остановил свою работу. По информации ГШ ВСУ, на этом предприятии выпускали вещества, связанные с цепочкой производства боеприпасов и ракетного топлива.

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