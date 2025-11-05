Опять не так поняли? У Путина попытались оправдаться из-за заявления о подготовке к ядерным испытаниям

Российский диктатор Владимир Путин решил напугать Запад, а именно США, заявлением о подготовке к ядерным испытаниям. Однако, похоже, что он сам испугался своих действий и начал оправдываться, поручив эту "почетную миссию" своему пресс-секретарю Дмитрию Пескову.

Песков в срочном порядке начал уточнять, что Путин якобы не приказывал готовить ядерные испытания, его просто неправильно поняли. Слова пресс-атташе российского диктатора цитируют пропагандистские росСМИ.

По словам Пескова, Путин якобы лишь приказал изучить вопрос целесообразности подготовки к ядерным испытаниям. При этом он не ставил конкретных сроков на это.

"Конкретных сроков сейчас не ставилось. Но понятно, что для того, чтобы прийти к выводу о целесообразности подготовки к таким испытаниям потребуется столько времени, сколько нужно для понимания намерений США", – сообщил "рот Путина" Песков.

Что предшествовало

На заседании совбеза РФ российский диктатор Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Его заявление звучало именно как приказ готовиться к ядерным испытаниям. Его сразу подхватили рупоры Кремля, а z-патриоты выражали восторг от слов российского диктатора.

По данным российских пропагандистских медиа, Путин заявил, что Россия не намерена отказываться от положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В то же время он предупредил, что в случае, если другие государства-участники решат возобновить такие испытания, Москва будет вынуждена принять соответствующие меры.

В конце октября Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний Соединенными Штатами. Соответствующее распоряжение уже передано Министерству обороны.

5 ноября военные США осуществили испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы ВВС США "Ванденберг". Ракета пролетела примерно 6 759 километров до испытательного полигона им. Рональда Рейгана на острове Вейк в Республике Маршалловы Острова.

Ранее, 21 октября, Россия объявила об успешных испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. По информации российского Генштаба, ракета якобы пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе более 15 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп отреагировал на недавние испытания ядерной ракеты "Буревестник", состоявшиеся в России. Он посоветовал российскому диктатору сосредоточиться на завершении войны против Украины, а не проводить испытания ядерного оружия.

