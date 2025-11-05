США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерный заряд: что о ней известно

Американские военные 5 ноября осуществили испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы ВВС США "Ванденберг" (штат Калифорния). Тест, который назвали GT 254, управлялся с воздушного командного пункта – борта самолета E-6B Mercury.

Об этом на официальном сайте сообщило Командование глобальных ударов Воздушно-военных сил ВС США. Ракета пролетела примерно 4200 миль (~6 759 километров) до испытательного полигона им. Рональда Рейгана на острове Уэйк в Республике Маршалловы Острова.

Подробности испытаний Minuteman III

Благодаря запуску военнослужащие "оценили текущую надежность, боеготовность и точность МБР, являющейся краеугольным камнем национальной обороны США", а также проверили эффективность и постоянную доступность ALCS – резервной системы управления и контроля для сил МБР.

"GT 254 – это не просто запуск, это комплексная оценка, направленная на проверку и подтверждение способности системы МБР выполнять свою критически важную миссию. Данные, собранные в ходе испытаний, имеют неоценимое значение для обеспечения постоянной надежности и точности системы", – сказала подполковник Карри Рэй, командир 576-й эскадрильи летных испытаний.

В США заверили, что все процедуры соответствовали строгим протоколам безопасности.

Этот запуск является частью серии плановых и периодических мероприятий, "имеющих решающее значение для оценки и подтверждения возможностей ракеты Minuteman III". Данные о конечной фазе полета ракеты собирали военнослужащие на полигоне Рейгана.

Полковник Дастин Хармон, командир 377-й группы испытаний и оценки, заявил, что испытание подтвердило надежность, адаптируемость и модульность системы вооружения.

В Командовании глобальных ударов назвали поддержание боеготовности Minuteman III главным приоритетом.

"В процессе модернизации с переходом на систему вооружения Sentinel мы должны продолжать поддерживать боеготовность существующего парка Minuteman III. GT 254 помогает выполнить эту задачу, обеспечивая постоянную точность и надежность", – сказал генерал Стивен Дэвис, который руководит Командованием глобальных ударов ВВС ВС США.

Главное о ракетах Minuteman III

LGM -30 Minuteman – это американские МБР наземного базирования, единственные в своем роде, которые есть на вооружении Соединенных Штатов.

Они могут нести ядерный заряд и являются наземным элементом ядерной триады США (наряду с баллистическими ракетами подводных лодок и ЯО, размещаемым на стратегических бомбардировщиках большой дальности).

Межконтинентальные Minuteman поступили на вооружение в 1962 году в качестве оружия сдерживания. После этого модернизировались до Minuteman II (1965 год) и Minuteman III (1970).

Первые испытания этих ракет были проведены Соединенными Штатами 1 февраля 1961 года на мысе Канаверал.

Заявленные характеристики Minuteman III:

длина – 18,3 м;

вес – 36 030 кг;

дальность действия – 14 000 км;

точность – около 240 м.

Как писал OBOZ.UA, недавно президент Дональд Трамп заявил, что США обладают крупнейшим в мире ядерным потенциалом и опережают Россию и Китай. По его словам, Америка имеет "достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз".

