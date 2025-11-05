Путин поручил правительству РФ проработать возможность тестового взрыва ядерной бомбы

Российский диктатор Владимир Путин дал указание правительству страны-агрессора проработать возможность взрыва ядерной бомбы в тестовом режиме. Такие действия стали ответом на намерение Соединенных Штатов возобновить испытания ядерного оружия.

Об этом глава Кремля заявил во время оперативного совещания с членами Совета безопасности. В частности, он охарактеризовал ситуацию, сложившуюся после заявления президента США Дональда Трампа по ядерному вопросу, как серьезную.

"Поручаю министерству иностранных дел, министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", – заявил военный преступник.

По данным российских пропагандистских медиа, Путин заявил, что Россия не намерена отказываться от положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В то же время он предупредил, что в случае, если другие государства-участники решат возобновить такие испытания, Москва будет вынуждена принять соответствующие меры.

Стоит отметить, что в конце октября Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний Соединенными Штатами. Соответствующее распоряжение уже передано Министерству обороны.

5 ноября военные США осуществили испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы ВВС США "Ванденберг". Ракета пролетела примерно 6 759 километров до испытательного полигона им. Рональда Рейгана на острове Вейк в Республике Маршалловы Острова.

Ранее, 21 октября, Россия объявила об успешных испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. По информации российского Генштаба, ракета якобы пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе более 15 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп отреагировал на недавние испытания ядерной ракеты "Буревестник", состоявшиеся в России. Он посоветовал российскому диктатору сосредоточиться на завершении войны против Украины, а не проводить испытания ядерного оружия.

