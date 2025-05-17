"Оказался никому не нужным": в России убили одного из конструкторов ракетного комплекса "Искандер" – СМИ
В России убили одного из конструкторов-разработчиков ракетного комплекса "Искандер". Речь идет о 74-летнем Владимире Недошивине.
По предварительным данным, россиянин, который приложил руку к убийствам украинцев, он не в результате спланированного преступления, а во время бытового конфликта. Об этом пишут российские Telegram-каналы.
Ранее погибший работал в конструкторском бюро машиностроения в Коломне Московской области. Недошивин имел ряд патентов, однако после выхода на пенсию оказался никому не нужен.
Его обнаружили 9 мая в подъезде дома во 2-м Юбилейном проезде в Коломне и еще живого доставили в больницу. Через несколько дней он скончался.
Позже стало известно, что причиной смерти стали телесные повреждения, которые нанес 32-летний сосед погибшего Анатолий Колобайцев. Его уже задержали. Мужчина рассказал, что столкнул Недошивина с лестничных ступенек из-за того, что пожилой человек справлял нужду в подъезде на первом этаже.
Напомним, ликвидированный в Подмосковье генерал ГШ ВС РФ Ярослав Москалик занимал одну из ключевых должностей в военном руководстве России. В частности, он руководил в Генштабе сменой группы боевого управления, ведущей мониторинг в зоне боевых действий.
Ранее сообщалось, что в Украине ликвидировали российского полковника, который участвовал в захвате Бучи в начале полномасштабного вторжения. Речь идет о командире 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, известной также как Псковская дивизия, Абдулазизе Шихабидове.
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