'Облавы уже начались': Курносова сказала, пойдет ли Путин на массовую мобилизацию россиян на войну

В России растет напряжение вокруг вопроса масштабной мобилизации. Однако Кремль вряд ли решится объявить ее официально.

Видео дня

Несмотря на усиленный призыв и уже зафиксированные облавы, российские власти опасаются открытых решений, которые могли бы вызвать массовое недовольство населения. Об этом в интервью OBOZ.UA заявила российская оппозиционерка Ольга Курносова, комментируя информацию о якобы запросе военного руководства на сотни тысяч новых мобилизованных.

Слухи о том, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов якобы настаивает на мобилизации дополнительных 500–600 тысяч человек, вполне могут соответствовать внутренней логике российского командования.

В то же время она считает массовую мобилизацию маловероятной – прежде всего из-за страха Кремля перед реакцией общества.

Оппозиционерка отметила, что в Москве понимают: новая волна "частичной" или общей мобилизации может вызвать протесты и резкое падение поддержки власти. Именно поэтому Россия продолжает делать ставку на скрытые механизмы доукомплектования армии – от набора в колониях до активного привлечения иностранных воинов.

"В Кремле боятся проводить большую мобилизацию. Именно поэтому они пытаются искать воинов в разных странах – в Африке, в Азии, на Кубе – везде, где у них получается. Мне кажется, они усилят то, что уже делают, привлекая иностранных военных. Мы также видим, что призыв усилился, он стал круглогодичным, уже начинаются облавы. Но я не думаю, что в Кремле решатся на какую-то действительно массированную мобилизацию", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, под конец года в России провели законодательную подготовку, которая значительно развязала руки властям в вопросах набора человеческого ресурса в течение 2026-го. Фактически узаконен гибридный вариант всеобщей мобилизации, которую российский диктатор Путин боится объявлять открыто уже несколько лет.

Создание механизма небольших непрерывных мобилизаций в РФ станет серьезным изменением в стратегии России по формированию вооруженных сил, которая до сих пор была направлена на привлечение новобранцев за счет увеличения финансовых стимулов и бонусов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!