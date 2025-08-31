Штош...

Видео дня

Под@ры моцно с*снули пиструна этим летом.

Одним из основных рычагов воздействия на украинскую сторону во время челночных переговоров Украина-США-под@рашка были угрозы от Ху@ла завоевать всю Украину.

Далее текст на языке оригинала.

Щоб довести, що ці погрози не блеф, він мав показати істотні успіхи під час так званої "Літньої кампанії 2025". Штурмовими діями та постійним тиском на Сумському, Харкіському, Донецьком та Запорізькому фронтах ворог мав відкусити значний шмат української території і на фоні цих успіхів дотиснути разом з США українську сторону до капітуляції вже до кінця цього року.

Проте завдяки титанічним зусиллям бійців Сил оборони України в під@рів нічого не вийшло. Від слова "зовсім". Якщо порівняти їх незначні тактичні успіхи з втратами – то стає незрозумілою під@рська кінцева мета. Вони хочуть Донбас завоювать, чи своїх гоблінів забаранити, щоб ті назад не повернулися?

І щоб ви розуміли розпач під@рів через власні про@оби, голова під@рського генштабу гєрасімов навіть провів нараду з підсумками літньої кампанії, де "випадково" засвітив карту бойових дій, на якій намальовані успіхи, яких в реальності немає і близько.

А це бачать всі.

І США

І ЄС

І Китай

І Індія

До-речі, про Індію.

В інтернетах дуже активно розійшовся реліз від індусів, що вони збільшують закупки під@рської нафти і їм пофігу на санкції.

Але виявилося, що це було сказано для понтів, щоб зберегти обличчя. А от що не було сказано офіційно, так це те, що Індія почала нарощувати закупки нафти в США. Без шуму, без заяв.

Але ж про яке "збільшення" закупок під@рської нафти йде тоді йде мова? Індії стільки не потрібно.

А все просто – під@ри почали купляти в Індусів бензин та дизель для власних потреб, бо через удари України по під@рських НПЗ нафтопродуктів в них не вистачає.

Не вистачає на стільки, що без нафтопродуктів частково залишилась під@рська армія. Навіть Сєчіну з роснєфті довелося виправдовуватись – типу це винні чиновники з Міноборони, бо не підписали контракти та не заплатили гроші.

Стапе!!! Так бюджет оборони в під@рів на сьогодні вже майже 50% Федерального бюджету. Як це "не заплатили гроші за пальне"? А де ж гроші?

А на фоні цього Індія купляє в під@рів нафту нижче ринка зі знижками, а натомість продає пальне по світових ринкових цінах. І все це під час проблем в під@пській економіці. Вирішувати таким чином паливну кризу, це все одно, що гасити пожежу машинним мастилом

Висновок – Слава українським воїнам, які вкотре ламають всі плани Ху@ла!!!