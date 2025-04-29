ПЕРЕМИРЬЕ для парада-пьянства ДИКТАТОРОВ-ДРУЗЕЙ путина

Видео дня

и об очередной ЛЖИ страны-ТЕРРОРИСТА.

Страна убийц, варваров и мародеров, которая стремится монополизировать историю Второй мировой войны, активно распространяет очередную пропагандистскую ложь о том, что "лидеры 19 стран приедут к путину на парад 9 мая".

Далее текст на языке оригинала.

Якщо проаналізувати список "друзів путіна", то побачимо, що багато з них або колишні керівники, як екс-президент Вʼєтнаму То Лама, або ж очільники НЕВИЗНАНИХ сепаратиських республік, як Гунба з Абхазії.

Путінська пропаганда до "лідерів держав" зарахувала й засудженого до тюремного увʼязнення та заборони на шість років обіймати державні посади колишнього президента Республіки Сербської в складі Боснії та Герцоговини сумновідомого сепаратиста Додика.

Ще один "лідер" – тимчасовий керівник Буркіно-Фасо Ібрагім Траоре, який після збройного перевороту встановив у країні воєнну хунту.

Серед друзів терориста путіна й знані диктатори, такі як Мадуро (нагадаю, що країни ЄС не визнали його перемогу на так званих президентських виборах у Венесуелі в 2024 році) та президент Куби, керівник Комуністичної партії Мігель Діас-Канель, проти якого вперше за останні десятиріччя розпочалися протести під гаслом "ГЕТЬ ДИКТАТУРУ".

Звісно, що серед фанатів країни-терориста і давній товариш путіна по чарці лукашенко та низка керівників держав із тихо помираючого СНД.

Сподіваюся, що у Європейського Союзу вистачить політичної волі та гідності ВИКЛЮЧИТЬ із свого складу ті країни, керівники яких ПІДТРИМАЮТЬ своєю особистою участю парад-пиятику 9 травня у гостях в найвідомішого міжнародного терориста.

Тож, як бачимо, військовий злочинець путін запропонував перемирʼя на 9 травня, щоб заспокоїти своїх друзів-диктаторів та очільників економічно залежних від рф країн, яких запрошує в Москву.

Наша позиція повинна бути незмінною:

ми виступаємо за негайне, всеохоплююче і контрольоване міжнародною спільнотою перемирʼя, щонайменше на 30 днів.

Натомість, дводенне перемирʼя лише для ПАРАДУ і ПИЯТИКИ "бункерного" та його друзів, після якого країна-терорист продовжить вбивати українців - це типовий російський ЦИНІЗМ.

П.С. Так і хочеться принагідно згадати відомий анекдот про Титанік, у нашому випадку про "Красную площадь", на яку ЗБЕРУТЬСЯ всі політичні негідники й диктатори-друзі військового злочинця путіна.