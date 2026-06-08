'Надо мясо': оккупант возмутился из-за вербовки студентов в России на войну с Украиной. Видео

Мобилизованный российский военный резко раскритиковал практику вербовки студентов к войне против Украины. Он выразил убеждение, что власти РФ используют молодежь как ресурс для пополнения потерь на фронте и не учитывают их судьбу.

Видео дня

Оккупант также добавил, что первыми в армию должны идти дети чиновников и представителей власти, а не обычные студенты. Видео обнародовали в Telegram-канале "Хочу жить".

Российский оккупант набрался смелости и записал видео, в котором пожаловался на очередные требования военного руководства РФ. Он уверен, что дети простых граждан идут защищать не интересы государства, а чиновников и бизнесменов.

"Вы еще хотите, пид***сы еб***и, утилизировать наших детей? Вы своих ху***сов забирайте, н***й, из этой е***ой Европы, б***ь, из этих штатов и отовсюду. Собирайте их в кучу. Всех, абсолютно: детей олигархов, чиновников – и берите их в кучку, в связку, и отправляйте их н***й, чтобы они ваши интересы защищали, а не наши дети. Пи***и й***и", – не подбирая красноречивых слов сказал он.

Осторожно, нецензурная лексика!

Как отметили в проекте, активная вербовка студентов непосредственно в университетах свидетельствует о серьезных кадровых проблемах российской армии. Ежемесячно войска РФ теряют в Украине десятки тысяч военных убитыми и ранеными, тогда как основой их тактики и в дальнейшем остаются массированные пехотные штурмы.

Авторы убеждены, что нежелание Кремля сворачивать войну связано с политическими амбициями российского диктатора Владимира Путина, который стремится закрепить за собой образ "завоевателя". Именно поэтому для пополнения потерь все чаще пытаются привлекать даже студенческую молодежь.

Российский военный назвал вербовку студентов "утилизацией молодежи"

Россиянин подчеркнул, что не понаслышке знает о войне, поэтому вербовка студентов, по его словам, это обычный способ Кремля утилизировать молодых людей.

"Друзья, думайте головой своей, Любой боец на фронте, это просто мясо. Я проходил эту тему. Ты можешь уметь пройти все подготовки мира, я видел таких бойцов, они реально умеют и могут все, но через неделю этих ребят просто не стало, потому что война не такая...и тебе не поможет перезарядка автомата и прочее... Это идет просто утилизация. И вы еще хотите утилизировать наших детей, вы своих забирайте", – сказал оккупант.

Что предшествовало

Ранее списки молодых людей опубликовали в Telegram-канале "Хочу жить". По обнародованным данным, из 1059 человек, более половины – студенты первых и вторых курсов, а около 80% молодые люди в возрасте от 18 до 21 года. Многие из них еще недавно учились и готовились к сессиям, однако теперь могут оказаться в зоне боевых действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, потери российских оккупантов на фронте являются без преувеличения большими и составляют до 35 тысяч человек в месяц. В то же время глава Кремля Владимир Путин планирует мобилизовать еще несколько сотен тысяч новых солдат.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!