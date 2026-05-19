'Нужно завершение СВО': в госдуме открыто заявили, что Россия не выдержит долгой войны

В России впервые на уровне Государственной думы прозвучало заявление о том, что страна-агрессор не способна долго вести войну против Украины. Представитель парламента прямо признал серьезную нагрузку на экономику из-за военных расходов.

Видео дня

Такие заявления появляются на фоне заметного изменения политической риторики накануне выборов. Об этом пишет "Агентство Новости".

Депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов заявил, что российская экономика не выдержит длительного продолжения так называемой "специальной военной операции". По его словам, быстрое завершение войны является необходимым.

Он отметил, что сейчас около 40% федерального бюджета России направляется на оборону и безопасность. В таких условиях, по его оценке, говорить о полноценном экономическом развитии, инвестициях и капиталовложениях фактически невозможно.

Сулейманов отметил, что военное производство, в частности танки и боеприпасы, не имеет потребительской ценности для населения. Хотя эти расходы частично поддерживают занятость в оборонной отрасли, они одновременно стимулируют инфляцию и заставляют сокращать социальные и инвестиционные расходы.

Отдельно депутат обратил внимание на будущие проблемы, связанные с возможным сокращением военных расходов. По его словам, после завершения войны значительное количество военных и работников оборонной сферы будут нуждаться в трудоустройстве и социальной адаптации.

Среди вызовов он также назвал необходимость значительных расходов на восстановление оккупированных территорий. Речь идет об инфраструктуре, жилье и других объектах, которые были разрушены во время боевых действий.

Заявление Сулейманова контрастирует с его предыдущими позициями. Ранее он поддерживал жесткие условия в отношении Украины и называл мобилизацию необходимой для достижения победы.

Аналитики связывают подобные изменения в высказываниях российских политиков с приближением выборов и изменением общественных настроений. В последнее время представители различных политических сил в России все чаще смягчают риторику, в частности критикуют ограничения и запреты, которые ранее поддерживали.

Также фиксируется снижение уровня поддержки власти, что может влиять на публичные заявления политиков и попытки адаптироваться к новым ожиданиям избирателей.

Как сообщал OBOZ.UA, отсутствие успехов в войне против Украины может подтолкнуть Кремль к поиску "символической победы" над НАТО. Мишенью российской агрессии могут стать приграничные районы стран Балтии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!