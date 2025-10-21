Новокуйбышевский НПЗ в России остановил работу после атаки дрона – Reuters

В России остановил работу Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод после очередной атаки беспилотников. Предприятие принадлежит компании "Роснефть"

Инцидент произошел в воскресенье, и это уже вторая атака на предприятие за последний месяц. По данным агентства Reuters, оно приостановило первичную переработку сырой нефти из-за повреждения одной из ключевых установок.

Остановлено основное производство

Источники в отрасли сообщили, что предприятие остановило установку первичной переработки сырой нефти CDU-11, мощностью около 18 900 метрических тонн в день (примерно 138 540 баррелей). Другая установка, CDU-9, была выведена из эксплуатации еще до инцидента.

Завод фактическиполностью прекратил переработку. Возобновление производства, по прогнозам инсайдеров, возможно не ранее начала ноября.

Детали атаки на Новокуйбышевский НПЗ

Ночью 19 октября жители Новокуйбышевска Самарской области пожаловались на взрывы, после которых вспыхнули пожары. На видео, появившихся в сети, был виден огромный столб дыма, поднявшийся над предприятием.

В Генштабе подтвердили удар по Новокуйбышевскому НПЗ, который производит более 20 видов товарной продукции, а ежегодный объем первичной переработки составляет 4,9 млн. тонн. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей российской армии.

По предварительной информации, поражены установки первичной переработки нефти. На территории предприятия возник пожар, но степень нанесенного ущерба уточняется.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил факт атаки украинских беспилотников. По его словам, против дронов якобы были задействованы средства противовоздушной обороны, а работу местного аэропорта и мобильного интернета временно приостановили.

Компания "Роснефть" не предоставила официальных комментариев. Зато российские СМИ сообщают, что повреждения предприятия существенно повлияли на его работу.

Что известно о предыдущих атаках

АО "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод" – российский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, входит в группу "Роснефть". Предприятие является одним из ключевых нефтеперерабатывающих объектов "Роснефти" в Поволжье, а его мощность составляет 8,8 млн тонн нефти в год.

Производит топливо для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов, компоненты масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии.

Новокуйбышевский НПЗ уже останавливал переработку в прошлом месяце после подобного удара беспилотников.

В 2023 году завод переработал 5,74 млн тонн сырой нефти, произведя 1,1 млн тонн автомобильного бензина, 1,64 млн тонн дизельного топлива и 1,27 млн тонн мазута. Остановка предприятия может повлиять на внутренние поставки топлива в регионе.

