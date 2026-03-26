Нет связи с декабря: в России пропал заключенный, которого в СИЗО избил сын Кадырова

В России пропал осужденный Никита Журавель, которого ранее жестоко избил сын главы Чечни. Связь с ним потеряна еще в конце декабря во время этапирования, и с тех пор нет никаких подтверждений, что он жив.

Видео дня

Адвокат и родственники выражают серьезную обеспокоенность его судьбой. Об этом свидетельствует обращение адвоката Андрея Сабинина, обнародованное членом Совета по правам человека при президенте РФ Евой Меркачевой.

По словам адвоката, Никита Журавель исчез во время этапирования в конце декабря. Последняя связь с ним была 24 декабря, когда его родственники получили письмо из Ульяновска. После этого никакой информации о его местонахождении нет.

"Родные и я переживаем за жизнь и здоровье Никиты, тем более что нет никаких доказательств, что он жив", – отметил адвокат в обращении и попросил содействовать его поискам.

Сабинин также сообщил, что во время пребывания в СИЗО в Волгограде Журавелю, по его словам, незаконно отказывали в длительных свиданиях с родителями.

Никита Журавель стал известным после громкого дела 2023 года. Его задержали в Волгограде по подозрению в сожжении Корана на видео возле мечети. Впоследствии дело передали в Чечню по поручению главы Следственного комитета РФ, что вызвало критику из-за возможного нарушения подсудности.

Во время пребывания в следственном изоляторе в Грозном Журавель подвергся избиению со стороны сына главы Чечни Адама Кадырова, которому на тот момент было 15 лет. Инцидент получил широкий резонанс, однако подросток не понес наказания.

В феврале 2024 года суд в Грозном приговорил Журавеля к трем с половиной годам колонии по обвинениям в оскорблении чувств верующих и хулиганстве на почве религиозной ненависти. Позже, в октябре, против него выдвинули новое обвинение – в государственной измене.

Никита Журавель стал известным после громкого дела 2023 года. Его задержали в Волгограде по подозрению в сожжении Корана на видео возле мечети. Впоследствии дело передали в Чечню по поручению главы Следственного комитета РФ, что вызвало критику из-за возможного нарушения подсудности.

Во время пребывания в следственном изоляторе в Грозном Журавель подвергся избиению со стороны сына главы Чечни Адама Кадырова, которому на тот момент было 15 лет. Инцидент получил широкий резонанс, однако подросток не понес наказания.

В феврале 2024 года суд в Грозном приговорил Журавеля к трем с половиной годам колонии по обвинениям в оскорблении чувств верующих и хулиганстве на почве религиозной ненависти. Позже, в октябре, против него выдвинули новое обвинение – в государственной измене.

В то же время адвокат и родственники настаивают, что отсутствие связи в течение длительного времени вызывает серьезные опасения относительно жизни и здоровья осужденного.

Как сообщал OBOZ.UA, в России умер в заключении 65-летний художник-ювелир Александр Доценко, осужденный по делу об "оправдании терроризма". Ему приписывали авторство листовок "Путиняку на гиляку".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!