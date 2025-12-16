Не только Украину: в МИД России заявили, что Польшу также создал Ленин

Не только Украину, а еще Польшу "создал Ленин". Такое заявление сделала скандальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя публичную реплику министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Эту позицию Захарова изложила в заметке в своем Telegram-канале, где опубликовала пространный текст о роли Ленина в истории польской государственности. В сообщении она, в частности, заявила: "Если бы не Ленин, никакой Польши не было бы и близко", связав это с событиями начала ХХ века и решениями большевистской власти.

Заявление Захаровой стало реакцией на публикацию Радослава Сикорского в соцсети X, где польский министр иронично прокомментировал слова Виктора Орбана о незаконной экспроприации российских активов.

В ответе российский дипломат перешла к историческим аргументам, утверждая, что Ленин якобы последовательно поддерживал независимость Польши и отстаивал ее право на государственность еще до Октябрьской революции.

Аргументы Москвы

В заметке Захаровой воспроизводится знакомая еще из советских учебников версия истории, сформированная историками, которые писали в интересах партийного руководства и под конкретный политический запрос Кремля. Она утверждает, что до 1917 года Ленин занимался теорией национального вопроса, поддерживал польских социалистов и якобы последовательно выступал за независимость Польши, упоминая также Брест-Литовские переговоры и решение 1918 года об отмене договоров о разделах польских земель.

Она утверждает, что большевистская власть якобы создала условия для возрождения польской государственности, а события в Германии в конце Первой мировой войны стали важным фактором для ослабления кайзеровского режима. По ее версии, поддержка революционных процессов в Европе позволила Польше избежать длительного пребывания под контролем Германии.

В то же время эта интерпретация замалчивает ключевые события ХХ века, которые не вписываются в советский нарратив. На самом деле в сентябре 1939 года Польша стала жертвой военной оккупации со стороны сталинского режима, осуществленной совместно с нацистской Германией Гитлера в соответствии с тайными договоренностями пакта Молотова–Риббентропа. Именно эти действия СССР привели к потере польской государственности и массовым репрессиям на оккупированных территориях.

Несмотря на это, в тексте Захаровой отдельно отмечается роль советской Москвы в поддержке левых и коммунистических организаций в Польше, в частности Армии Людовой, а также звучит утверждение, что СССР якобы не претендовал на польские земли после Второй мировой войны. Такая подача событий в целом соответствует советской историографической традиции, которая десятилетиями игнорировала или оправдывала факты совместной агрессии СССР и нацистской Германии против Польши.

Ранее OBOZ.UA подробно анализировал ключевые заявления Владимира Путина во время одной из его пресс-конференций, где российский президент повторил давний кремлевский нарратив о том, что Украину якобы "создал Ленин". В материале говорилось о том, что Москва системно продвигает тезис об искусственности украинской государственности, пытаясь представить ее как продукт решений большевистской власти, а не результат многовековой истории и права народа на самоопределение.



Именно этот подход российская пропаганда впоследствии распространила и на другие страны, заявляя, что государственность соседей СССР якобы возникла исключительно благодаря политике Ленина.