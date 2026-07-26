Россия пытается скрыть системный кризис гражданской авиации, проводя масштабную реорганизацию активов государственной корпорации "Ростех". Создание единого авиационного холдинга не устраняет ключевые проблемы отрасли, а лишь позволяет перераспределить ограниченные ресурсы между убыточными предприятиями.

Видео дня

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины. Санкционное давление всё сильнее сказывается на работе авиаперевозчиков и производителей.

"Ростех" планирует объединить под единым управлением пассажирскую авиакомпанию Red Wings, грузового оператора Sky Gates, санитарную авиацию и лизинговую компанию "Авиакапитал-Сервис". Управление вновь созданным холдингом должно быть передано компании "Ильюшин Финанс Ко". Официально такая реорганизация объясняется необходимостью централизации технического обслуживания и повышения эффективности работы.

В то же время в СЗР отмечают, что истинной причиной реформы является ухудшение финансового и технического состояния отдельных активов. В частности, Red Wings уже не способна полноценно выполнять собственную чартерную программу. Из трёх самолётов Boeing 777 регулярные рейсы осуществляет только один, второй используется в качестве резервного, а третий фактически не эксплуатируется. Ситуацию осложняют затянувшиеся управленческие конфликты и нехватка квалифицированных сотрудников.

Не лучше обстоит дело и у грузового перевозчика Sky Gates. Российская грузовая авиация сталкивается с дефицитом авиадвигателей, запасных частей и возможностей для ремонта самолетов. Старение авиапарка и отсутствие доступа к необходимым комплектующим приводят к сокращению эксплуатации воздушных судов.

Создание нового холдинга не увеличит количество самолетов, двигателей или специалистов. Зато централизация финансирования, персонала и материально-технических ресурсов фактически будет означать перераспределение дефицитных ресурсов между компаниями, причем менее приоритетные предприятия будут поддерживать работу стратегически более важных перевозчиков.

Санкционная изоляция, отсутствие поставок западных комплектующих, задержки с серийным производством российских самолетов и кадровый дефицит остаются ключевыми факторами упадка отрасли. Бюрократическое объединение компаний не способно устранить эти системные проблемы, а лишь маскирует их в консолидированной структуре.

В России начали разбирать на запчасти гражданские авиалайнеры Airbus и Boeing, поскольку ресурс большинства машин уже отработан. Некоторые детали используют при ремонте других самолетов, другие изготавливают самостоятельно в кустарных условиях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что над Черным и Азовским морями в последнее время стало меньше вражеской авиации. Одна из причин заключается в блокировании поставок оккупантов во временно оккупированный Крым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!