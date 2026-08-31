"НАТО нервно курит": россияне устроили свою "СВО" в очереди за бензином в Московской области. Видео

В Московской области России на фоне дефицита бензина произошли драки между людьми, стоявшими в очередях за топливом. Соответствующие кадры распространились в сети.

Видео дня

Об этом сообщил Telegram-канал "Exilenova+", опубликовав соответствующий ролик. Авторы канала подписали его так: "Путинское Подмосковье, драки за топливо на местных АЗС. НАТО нервно курит в стороне".

Дефицит бензина охватил 16 регионов РФ

Ситуация с топливом в России обострилась в августе. Новую волну топливного кризиса зафиксировали как минимум в 16 регионах страны — о нехватке бензина и длинных очередях сообщали, в частности, в Москве, Краснодарском и Приморском краях, а также в Воронежской, Ростовской, Рязанской и Саратовской областях.

На части АЗС бензина нет вовсе, а там, где он появляется, водителям приходится выстаивать длинные очереди.

Проблемы с доступностью топлива уже вынудили власти ограничить его продажу. В Оренбурге в один бак разрешили заливать не более 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива. Ограничения на количество топлива, которое можно приобрести одному человеку, также действуют в Волгоградской и Иркутской областях.

В Липецкой и Калужской областях ввели ещё более жёсткое правило — бензин продают в четные и нечетные дни в зависимости от первой цифры государственного номера автомобиля. В четные дни заправляться могут автомобили с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 или 8, а в нечетные — на 1, 3, 5, 7 или 9.

Производство бензина в РФ сократилось почти на 20%

По данным Bloomberg, за первые три недели августа производство бензина в России сократилось почти на 20%. Выпуск дизельного топлива за этот период упал ещё больше — более чем на 23%.

В то же время внутренние поставки дизельного топлива сократились лишь примерно на 3%. По данным издания, этому в значительной степени способствовало ограничение экспорта топлива, благодаря которому большая часть дизельного топлива оставалась на внутреннем рынке.

Российское правительство уже запретило большую часть экспорта бензина до конца января 2027 года. Кроме того, власти рассматривали возможность продлить ограничения на экспорт дизельного топлива до конца сентября или даже на более длительный срок.

До начала украинских ударов по российским НПЗ РФ обеспечивала около 10% мировых поставок дизельного топлива. Теперь значительная часть этих объемов остается внутри страны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 11 августа после атаки остановился Орский нефтеперерабатывающий завод, мощность которого составляет около 115 тысяч баррелей в сутки. А 13 августа украинские беспилотники атаковали НПЗ в Салавате в Башкортостане — один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!